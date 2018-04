Gli industriali della meccanica in visita all'istituto Marconi

PRATO. E’ la prima volta, almeno da molti anni, che si stabilisce una collaborazione fra l’Istituto professionale Marconi e Confindustria Toscana Nord, precisamente con le imprese pratesi della sezione meccanica.



Il ghiaccio è stato rotto ieri, con la visita di un nutrito gruppo di imprenditori nella sede della scuola. Erano presenti Marco Becheri (Laip), Massimo Biancalani (Biancalani), Paolo Chiesi (Bolzoni Italia), Sara Dell’Orco (Dell’Orco e Villani), Asterio Magheri (Effedue) e Luca Querci (Cormatex) in rappresentanza di vari comparti del variegato mondo della meccanica pratese, dal meccanotessile alla carpenteria metallica e agli strumenti per la movimentazione industriale.



Scopo della visita una prima presa di contatto con un istituto che per le imprese è cruciale: soprattutto il percorso elettrico-elettronico-meccanico è di particolare interesse per le imprese meccaniche industriali. Durante l’incontro gli imprenditori hanno evidenziato come figure chiave come quella del montatore o del saldatore si trovino con difficoltà e quanto sia importante che i ragazzi dispongano di competenze tecniche (e anche linguistiche, a partire da una buona conoscenza dell’inglese) spendibili in azienda. Tuttavia è stato rimarcato come siano essenziali, ancor più delle nozioni, la capacità di ragionare, l’interesse per il lavoro e la capacità di immedesimazione con i colleghi e con l’impresa nel suo complesso.



“In azienda occorrono tanti profili professionali diversi, da quelli più progettuali a quelli operativi, fondamentali gli uni non meno degli altri - commenta, a nome della delegazione di imprenditori, Sara Dell’Orco - Una scuola come il Marconi, con il suo taglio pratico a vocazione fortemente professionalizzante, volto a formare operai specializzati e tecnici di produzione, è per noi un riferimento importante, direi quasi fondamentale. Già oggi molte nostre aziende si trovano fra il personale diplomati del Marconi: l’auspicio è di rendere sempre più proficua la relazione tra il mondo dell’impresa e la scuola.

Come imprese ci siamo impegnati a fornire alla scuola idee e suggerimenti per allineare e avvicinare sempre di più l’attività scolastica alle esigenze aziendali, attraverso l’organizzazione di visite in azienda, incontri e testimonianze a scuola, considerazioni e suggerimenti in merito ai programmi didattici. Tutto questo con lo scopo di trasferire una passione per lo studio e per le materie tecnico-pratiche e una capacità di ragionamento che funzioneranno da volano per l’ingresso nel mondo del lavoro e delle nostre aziende”



Qualche spunto è venuto già oggi: la visita ai laboratori è stata l’occasione per suggerire l’utilizzo di strumenti e di modalità di lavoro più vicini all’attività delle aziende. Alcune imprese doneranno anche materiali utili per le attività laboratoriali e tutte hanno manifestato interesse e disponibilità a ospitare i ragazzi sia in percorsi formali di alternanza scuola-lavoro sia per visite puramente conoscitive.



Il Dirigente scolastico dell’Istituto Marconi,Tiziano Pierucci, e i suoi collaboratori hanno accolto le rappresentanze dell’imprenditoria locale del settore con particolare interesse e con l’auspicio che possa nascere, già dall’incontro di ieri, una proficua collaborazione tra scuola e impresa che porti ad accogliere le richieste di competenze tecniche specifiche da fornire ai nostri ragazzi.



“Il nostro istituto si è già da tempo attivato per meglio rispondere alle necessità che provengono dal mondo del lavoro, in particolare dal settore meccanico. – spiega il dirigente scolastico Pierucci -. Dal prossimo anno scolastico sarà attiva infatti una nuova opzione, nell’indirizzo generale di Manutenzione e Assistenza Tecnica, suddivisa in due percorsi ben distinti: uno riferito all’area elettrico/elettronica e l’altro a quella prettamente meccanica. L’intento è, chiaramente, nel rispetto della normativa vigente (L. 107/2015) e in osservanza dei cambiamenti in atto dell’istruzione professionale, quello di avere profili in uscita con competenze maggiormente rispondenti alle esigenze del mondo del lavoro, che chiede figure professionali sempre più qualificate".

" In tal senso anche la riforma dei Professionali va nella direzione di aumentare le ore di laboratorio al fine di dare una impronta sempre più professionalizzante ai percorsi - prosegue il preside del Marconi - Verrà inoltre istituita una sezione ad indirizzo tecnico–linguistico, dove sarà potenziato l’insegnamento della lingua inglese, per permettere agli studenti di raggiungere elevate competenze corrispondenti ai livelli B1 / B2 del QCER da certificarsi mediante esami con gli Enti accreditati. Occorre aggiungere però che la scuola trova non poche difficoltà a portare avanti questo compito per una serie di motivi: la mancanza di risorse finanziarie per attrezzare al meglio i laboratori in modo adeguato, la mancanza di personale docente stabile e duraturo, l’accorpamento di discipline e classi di concorso, a seguito delle varie riforme".

"Ciò nonostante si sta lavorando al fine di ridurre, ancor meglio annullare, le distanze tra noi e il mondo del lavoro - conclude Pierucci - L’attività di alternanza scuola lavoro è pertanto fondamentale in questo intento e, con l’incontro di ieri, crediamo si siano poste concrete basi per la formazione di figure professionali sempre più rispondenti alle esigenze del mondo del lavoro.”



Il settore dell’elettro-metalmeccanica conta nella provincia di Prato 450 unità produttive locali, per un totale di 2400 addetti. L’occupazione si concentra particolarmente (47%) nelle imprese che producono macchinari, compreso il meccanotessile; un altro 40% è nelle imprese che producono oggetti in metallo per le costruzioni o per le stesse imprese produttrici di macchinari. L’export complessivo dell’elettro-metalmeccanica pratese ammonta nel 2017 a 150 milioni di euro (6% dell'export manifatturiero della provincia) ed è generato per oltre il 75% da macchine e apparecchi, in prevalenza del meccanotessile.

Questo settore ha aumentato le esportazioni del +6% in valori nel 2017 rispetto al 2016, quando era già cresciuto del +17% rispetto al 2015. La produzione industriale complessiva dell’elettro-metalmeccanica pratese è aumentata nel 2016 del +5,8% e nel 2017 del +4,8%.