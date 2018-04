Fiamme in un condominio: muore ex infermiera. Stabile evacuato - Video

Prato, brucia un appartamento: condominio evacuato Ecco l'intervento dei vigili del fuoco nel palazzo in piazza Albert Einstein - L'ARTICOLO

PRATO. Ha cercato di fuggire alle fiamme, ma non ce l'ha fatta: è morta così una donna di 70 anni,, residente in un appartamento di un condominio al terzo piano in piazza Albert Einstein, a Prato.

L'allarme è scattato intorno alle 17. Sul posto numerose squadre dei vigili del fuoco che hanno fatto subito fatto evacuare il palazzo - una cinquantina le persone coinvolte - invaso dal denso fumo. Ancora da chiarire le origini delle fiamme.

Secondo una prima ricostruzione, la donna - ex infermiera - ha tentato di salvarsi salendo ai piani superiori, ma è stata trovata senza vita sul pianerottolo di casa dai vigili del fuoco. Sul posto anche la polizia e il sindaco di Prato.

Muore nel rogo, il sindaco Biffoni: "Una disgrazia enorme" Il sindaco Matteo Biffoni davanti al condominio dove una donna è morta nel suo appartamento in fiamme