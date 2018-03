Al Giovannini arriva "TuPassi", ma in pochi lo sanno

PRATO. Sabato mattina al centro socio-sanitario Giovannini. Il presidio chiude alle 11 ma fino a quell’ora è possibile prenotarsi per fare le analisi del sangue e delle orine. La gente è tanta, seduta nella sala d’aspetto ad aspettare il suo turno. La solita coda con la macchinetta che eroga i numerini fuori uso ormai da mesi, come hanno segnalato anche alcuni lettori del Tirreno qualche giorno fa. Non tutti, anzi quasi nessuno sa che dal giorno precedente, venerdì, è attivo il nuovo sistema "TuPassi” per prenotare un posto e accedere ai servizi senza fare la coda. Per centro prelievi, ritiro referti e prenotazione Cup da ora non più necessario presentarsi in anticipo agli sportelli: con TuPassi la prenotazione può essere fatta, sia il giorno stesso in cui si desidera effettuare la prestazione o nei giorni precedenti, in modo da scegliere l’orario preferito.

La macchinetta che eroga i numerini ancora guasta (foto Sproviero/Batavia)

L’Asl Toscana Centro, al pari di altre Asl in Toscana ed Italia, si è affidata ad un’azienda, la Miropass, formata da un gruppo di professionisti, di diverse discipline, che hanno messo la propria esperienza e competenza per offrire alle persone la possibilità di non perdere più il proprio tempo aspettando in attesa di un servizio. “Tupassi” nasce per fare della soluzione di un disagio e di uno spreco, di tempo e di risorse, il centro della propria attività, offrendo sistemi e consulenza per migliorare la qualità dell’accoglienza.

Non sappiamo se funzionerà, visto che per quanto semplice il meccanismo implica una certa dimestichezza con il mondo delle app, cellulari e tablet. Insomma, occorre essere un po’ “smanettoni” e non tutti hanno questa confidenza con la tecnologia telematica. Ma vediamo come funziona. I sistemi sono tre. Attraverso l’App scaricata la prenotazione si può fare scaricando l’App Tupassi sul cellulare dalla piattaforma Googleplay o Appstore.

Oppure on linea collegandosi al sito www.uslcentro.toscana.it , cercando nella sezione “Servizi on line” il servizio TuPassi per il Centro Socio sanitario Giovannini. Oppure ancora al totem: l’accesso al servizio si può effettuare con la tessera sanitaria ai totem “Punto Si” presenti al Centro Socio sanitario Giovannini. Se la prenotazione è on line o con App, dopo aver effettuato la registrazione, si deve digitare 2 parole chiave: nome del servizio e presidio (ad esempio prelievi Giovannini).

Il sistema propone la prima disponibilità, si può confermare per il giorno stesso o in alternativa selezionare l’opzione “altro orario” o “altra data”. Confermando la scelta si prenota il posto alla sportello. Se la prenotazione è stata effettuata nei giorni precedenti l’appuntamento è necessario fermarsi al totem “Punto Si” per confermare la presenza e scegliere l’opzione “prenota con tessera sanitaria”. A questo punto è necessario controllare il proprio turno sul display. L’utente sarà chiamato con l’orario di prenotazione preceduto con le iniziali del codice fiscale. (f.a.)