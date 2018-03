Bartolozzi inaugura la nuova concessionaria Citroën

PRATO. In principio fu la Simca nei primi locali di via Franchi, poi venne la Peugeot in via Bologna e ora anche la Citroën in via Galcianese. Quasi mezzo secolo di storia e un altro marchio francese delle quattro ruote che entra nella galassia della Giacomo Bartolozzi srl che inaugura oggi la nuova concessionaria della Citroën in via Galcianese 60/N/H, sulle ceneri dell’ex Birindelli (spostatasi in via Udine). Una vetrina di quasi mille metri quadrati (con un’officina che entrerà in funzione tra poche settimane) che s’aggiunge allo storico salone di via Bologna e allo showroom di viale Marconi targati Peugeot.

«A Prato il mercato delle auto mostra segnali di ripresa anche se una volta i pratesi compravano l’auto ogni tre anni, ora mediamente ogni otto-nove anni: con l’apertura della nuova concessionaria Citroën presenteremo anche

la novità assoluta della C4 Cactus», fa sapere, che manda avanti insieme al padre Giacomo la concessionaria di famiglia, ormai giunta alla terza generazione. Con l’inaugurazione del salone di via Galcianese sono state assunte sei persone.