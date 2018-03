Canta Povia ma il il sindaco non gradisce

PRATO. Giuseppe Povia piace agli organizzatori della Festa Medicea in programma a giugno alla Pista Rossa di Seano. Piace un po’ meno al sindaco Edoardo Prestanti, che ieri ha chiesto agli organizzatori di ripensarci. In altre parole di chiamare qualcun altro il 17 giugno, data in cui Povia dovrebbe esibirsi a Seano. La polemica è partita un po’ a scoppio ritardato, visto che già lo scorso 15 marzo sulla pagina Facebook di Festa Medicea era stato annunciato il concerto di Povia. Sono passati cinque giorni, la notizia si è sparsa e il sindaco non ha gradito.



«Sia chiaro - spiega Prestanti - non vogliamo mettere veti sugli artisti né essere accusati di censura. Il fatto è che Povia negli ultimi anni si è segnalato per le sue posizioni xenofobe e omofobe e dunque abbiamo chiesto agli organizzatori se potevano fare a meno di chiamarlo. Ho sentito una delle sue ultime canzoni, Immigrazia, e mi sono venuti i brividi». Questo non significa che il concerto non si farà.

«Se una manifestazione rispetta i regolamenti comunali - aggiunge Prestanti - non la si può certo vietare. Possiamo non dare il patrocinio, come in questo caso». Prestanti non crede che

gli organizzatori della Festa Medicea siano connotati politicamente, né che abbiano voluto fare una provocazione cavalcando le polemiche su Povia. Lo dimostrerebbe il fatto che nel programma c’è anche un concerto di Bobo Rondelli, connotato politicamente ma sull’altro estremo.