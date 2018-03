E' scontro con LeU sul caso aeroporto

PRATO. Una dichiarazione al Tg3 Toscana fa scoppiare una “guerra” tra Matteo Biffoni e LeU che nemmeno la campagna elettorale su posizioni opposte aveva lasciato immaginare. Perché l’ampliamento dell’aeroporto di Firenze, e soprattutto le ripercussioni su Prato, sembra avere più appeal del futuro della sinistra o meglio di chi o cosa sia più a sinistra.



Al coordinamento provinciale di Liberi e Uguali non è andata giù la dichiarazione del sindaco con cui, ai microfoni della Rai regionale, apre a un possibile ritiro del ricorso contro l’ampliamento della pista di Peretola nel caso la città di Prato fosse inclusa nell’Osservatorio. Il sindaco da parte sua replica duro: «Mi attaccano, ma tra loro c’è chi è favorevole, eccome, all’ampliamento. L’unico fatto che conta e che ho presentato il ricorso al Tar».



Una risposta che lascia intendere la ferita causata dall’attacco di Liberi e Uguali. Una presa di posizione, del resto, molto dura che chiama in causa Biffoni e il suo programma elettorale. «Quella di Biffoni al Tg3 Toscana è stata una comparsata penosa e riprovevole, di un attore di seconda categoria che non riesce fino in fondo a difendere la sua città – si legge in un comunicato firmato dai coordinatori provinciali di LeU –. Il sindaco di Prato, alla domanda del giornalista che chiede se il ricorso possa essere ritirato nel caso Prato fosse dentro l’Osservatorio, risponde che “è la nostra richiesta fin dall’inizio”, come se non esistesse un suo programma che evidenzia un deciso “no al potenziamento dell’aeroporto di Peretola con la previsione della pista orientata verso Prato che mette a rischio il benessere della nostra città”. Come se non fossero riportati a chiare lettere, nel testo dello stesso programma, gli studi effettuati dal Cnr e dal Nurv che sottolineano che “i rischi per il benessere della comunità dovuti ad un’infrastruttura così impattante sono troppo alti”. E ancora si legge che “Il Sindaco responsabile della salute pubblica dei propri cittadini deve opporsi a questa scelta che risulta essere troppo pesante sugli aspetti ambientali, idrogeologici e sanitari».



Poi la stoccata finale: «Biffoni non ha il coraggio di citare e sostenere anche oggi il suo stesso programma e si rifugia in frasi ambigue, tanto per non dispiacere troppo i suoi amici renziani di Firenze che lo tirano per la giacca e le categorie economiche da sempre favorevoli al nuovo scalo aeroportuale».



Parole pesanti che il sindaco rimanda al mittente. «Non voglio commentare la presa di posizione di Leu», dice in un primo momento ma poi passa al contrattacco: «Devono decidere cosa fare al loro

interno. Tra loro c’è chi vuole l’aeroporto ma poi... Giocare con le parole è inutile. Cosa dovrei fare, in concreto, più che presentare il ricorso al Tar contro la Valutazione di impatto ambientale sull’ampliamento della pista di Peretola?».©RIPRODUZIONE RISERVATA.