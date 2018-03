La boutique Dolfi trasloca a Montemurlo

PRATO. Negli anni d’oro il gotha dell’imprenditoria pratese andava lì a farsi il proprio guardaroba, tutto rigorosamente firmato. Ma i tempi sono cambiati e, per dirla con le parole del titolare Massimo Bianchi, «bisogna andare dove ti porta la cassa». Ed è a Montemurlo, dove lo storico marchio “Dolfi” prenderà casa in un punto vendita già esistente traslocando da via Guizzelmi entro il prossimo aprile.

E dove gli affari vanno evidentemente meglio che nel centro storico di Prato tanto che Bianchi, parente alla lontana di quel Delfo Dolfi che a metà degli anni ’50 fondò la prima boutique in via Magnolfi, ha già iniziato i lavori di ristrutturazione in modo da portare a due piani il fondo in via Montalese. Per un bandone che s’abbassa, ce n’è un altro che si alza. Non aperture nuove, quanto piuttosto un valzer di insegne che si spostano sempre all’interno della cerchia muraria.

Il Serraglio non decolla. L’anno scorso, proprio in questo periodo, la pasticceria “Betti” dava l’addio al centro storico. Ora tocca fare le valigie alla boutique “Dolfi”, uno degli ultimi baluardi del commercio di lusso in centro, che ospita marchi come Armani, Trussardi, Max Mara, Michael Kors. Subentrato alla famiglia Dolfi trent’anni fa, Bianchi non se la sente di addossare colpe a chi amministra la città. Il progetto “Pop Up Lab” pensato dal Comune per rivitalizzare i fondi sfitti di una parte del centro (è finito agli inizi di gennaio) ha dato una scossa soprattutto al tessuto commerciale in via Muzzi.

Cristiana Melani e Paola Capecchi di “Tua e mia” (foto Sproviero Batavia)

«Ma il centro storico è diviso da una barriera», sottolinea l’esercente. Come dire che il “salotto buono” abita oltre piazza Duomo, in strade come corso Mazzoni e via Garibaldi. «Qui ci vorrebbero più sicurezza e decoro. Senza contare che con la chiusura del “Betti” è venuta a mancare un’attività che attirava gente». Nel 2011 “Dolfi” si era trasferito da via Magnolfi a via Guizzelmi mentre il negozio a Montemurlo fu aperto nel 2009. Come ogni buon imprenditore, Bianchi s’è frugato in tasca capendo che il gioco non vale più la candela, complice anche una procedura di concordato in continuità che interessa la società. «Me ne vado a malincuore - confessa - però devo arrendermi». Iniziata la maxi svendita delle collezioni da uomo e donna, capi firmati che diventano ora alla portata di quasi tutte le tasche.

Sapori del Sol levante nell’ex libreria. Si scrive “Moi Sushi Lab”, si legge una “chicca” tutta da leccarsi i baffi con cui lo chef Francesco Preite negli ultimi otto anni ha soddisfatto i palati più desiderosi di cucina giapponese. Ma in via Verdi il ristorante era troppo sacrificato in termini di spazio e quello nuovo riaprirà tra una decina di giorni negli spazi quasi triplicati di viale Piave, sulle ceneri dell’ex libreria “Al Castello”. Spostiamoci in via Pugliesi, dove fioriscono nuove insegne al civico 14: “il negozio Cover Store” ha lasciato piazza Duomo per trasferirsi appunto in una delle strade più frequentate del centro. “Fioriscono” è proprio il caso di dirlo perché un mese fa il negozio “Heaven Flowers” s’è ampliato: una porzione del “Bartolozzi Tappeti” si è trasformata in uno spazio eventi per matrimoni e ricevimenti, gestito dalla stessa proprietà del negozio di fiori. «Serve coraggio di questi tempi per investire in un centro che meriterebbe più cura e attenzione», ammette la commerciante Tiziana Ugolini.

Tiziana Ugolini del negozio “Heaven Flowers” (foto Sproviero Batavia)

Valzer in via Muzzi. “Pop Up Lab” ha fatto bene a via Muzzi con il negozio “Tua e mia”, una delle poche insegne rimaste in piedi dopo la fine del progetto, che s’è spostato al civico 18, dall’altra parte della strada, in un altro fondo già utilizzato per il “Pop Up Lab”.

«Ci siamo spostati perché ci conveniva più l’affitto ma possiamo solo ringraziare il progetto del Comune pensato per i fondi sfitti», fanno sapere Cristiana Melani e Paola Capecchi che vendono abbigliamento per donna e oggettistica per la casa. A breve avranno la compagnia del negozio “Il Triangolo” che vende parrucche e prodotti per capelli, in corso di trasferimento da via del Serraglio a via Muzzi, nel fondo dell’ex Chiarucci.