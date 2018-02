Fa scappare la mamma di casa e aggredisce i poliziotti

PRATO. Nella notte tra sabato 3 e domenica 4 intorno alle 4, personale delle volanti è intervenuto a Grignano per segnalazione un giovane pratese di 23 anni in stato di escandescenza che, ormai completamente fuori controllo, stata danneggiando gli arredi della sua casa, costringendo la madre a fuggire dall’abitazione ed a chiedere l’intervento della polizia. Appena gli agenti sono entrati nella casa sono stati minacciati e aggrediti con violenza dal giovane ma sono riusciti a bloccarlo senza che nessuno si facesse male.

E’ stata chiamata un’ambulanza e il personale sanitario ha provveduto a somministrare un calmante al giovane, con precedenti di polizia e già destinatario

di un obbligo di dimora con divieto di allontanarsi di notte dalla propria abitazione. Il ventitreenne è stato denunciato in stato di libertà per oltraggio, minacce, resistenza, e violenza a pubblico ufficiale e trasportato all’ospedale Santo Stefano per essere adeguatamente assistito.