Azienda premia i dipendenti portandoli a sciare in Trentino

MONTEMURLO. Non c'è solo l'azienda meccanotessile Biancalani , nel distretto pratese, che condivide coi propri lavoratori gli ottimi risultati raggiunti. Anche la Landini Tessuti di Montemurlo, come scrive oggi, giovedì 28, il quotidiano La Nazione, quest'anno ha deciso di premiare in maniera originale i propri dipendenti. Per le vacanze di Natale è stata organizzata una gita aziendale a Moena, in Trentino. Tutti in pulluman e via. Un premio all'insegna degli sci e della neve. L'azienda, il cui titolare è Mauro Landini, affiancato nel lavoro dai figli Francesco e Donata, conta una quindicina di dipendenti. Così si presenta l'azienda nel suo sito. "La produzione è improntata su tessuti made in Italy classici realizzati con materie prime pregiate, finissaggi innovativi studiati per nobilitare l’artigianalità del prodotto e seguire le richieste del cliente. La continua ricerca, il rigore dei controlli, la scelta dei materiali, rendono i nostri prodotti unici e di tendenza. Da oltre 30 anni sviluppiamo collezioni di tessuti per le grandi maison della moda italiana ed internazionale".

