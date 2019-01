Pontedera, vittoria in rimonta con l'Albissola

CHIAVARI. Vittoria del Pontedera sul terreno di Chiavari con l'Albissola, grazie a un'autorete nei minuti di recupero. Il 2-1 con cui i ragazzi allenati da Ivan Maraia hanno espugnato il campo ligure proietta i granata al settimo posto in classifica con 32 punti, al pari del Novara. Tre punti d'oro per caponi e compagni e pronostico, in qualche maniera rispettato, visto che l'Albissola occupa la terzultima posizione.

Una vittoria, però, che è arrivata al termine di una gara difficile per il Pontedera che ha subito il gol in apertura di match a opera dell'ex di turno, Davide Cais. La risposta degli ospiti è arrivata a stretto giro con

il pareggio realizzato dal difensore,

Nel finale della partita, quando l'orologio segnava il primo minuto di recupero, è arrivata l'autorete decisiva, grazie a Damonte che ha insaccato nella propria porta nel tentativo di anticipare un avversario