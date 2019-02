Concorso per 30 assunzioni nei Comuni subito 12 posti per impiegati, vigili e tecnici

PONTEDERA. Dodici posti di lavoro subito, a tempo pieno e indeterminato. Altri diciotto più avanti. Per impiegati, agenti della polizia municipale e istruttori tecnici, che diventeranno dipendenti dell’Unione Valdera o dei Comuni che ne fanno parte (Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia e Pontedera). Un piano di assunzioni che scatta con la pubblicazione di un bando di corso-concorso, dove si specifica che «l’elevazione dei posti è correlata ai potenziali pensionamenti e cessazioni del personale».



IL PRIMO STEP



Dodici i posti previsti in questa fase (per tutti il titolo di studio richiesto è il diploma). Tre per istruttore amministrativo (elevabili a sette), uno dei quali è riservato al personale interno dell’Unione e un altro riservato a un disabile per il Comune di Pontedera. Saranno assunti subito anche otto agenti della polizia municipale (che poi saliranno a diciotto). L’Unione Valdera peraltro ha pubblicato anche un avviso di mobilità volontaria per la copertura di questi primi otto posti (due dei quali sono riservati a volontari in ferma breve o in ferma prefissata quadriennale delle tre forze armate), ma difficilmente riuscirà a trovare attraverso questa procedura tutti gli istruttori di vigilanza che servono: più probabile che almeno una parte saranno assunti attraverso il corso-concorso. E poi c’è un posto anche istruttore tecnico (altri quattro in seguito), che sarà assunto dal Comune di Capannoli.



COME FUNZIONA



La selezione prevede un corso di formazione a frequenza obbligatoria, differenziato in base al profilo professionale per cui si concorre, al termine del quale verranno effettuate le prove concorsuali vere e proprie, basate sui contenuti del corso di formazione. Che inizierà l’8 aprile e terminerà entro la prima settimana di giugno, con le lezioni che si terranno nella sede dell’Unione in via Brigate Partigiane a Pontedera. Prevista una parte generale di ventiquattr’ore uguale per tutti i profili e una specifica (ventotto ore per l’amministrativo e altrettante per il tecnico, cinquantasei ore per il profilo vigilanza). Subito dopo si terranno gli esami, con una prova scritta e una orale.



COME PARTECIPARE



Le domande possono essere presentate esclusivamente in via telematica utilizzando la piattaforma disponibile nella sezione “Bandi e avvisi” sul sito internet istituzionale (www.unione.valdera.pi.it, dove sarà possibile consultare tutti gli aggiornamenti su ammessi e date delle prove) entro le ore 13 del 14 marzo. Se arriveranno oltre venti domande per il profilo amministrativo e tecnico e più di quaranta per quello di vigilanza, l’amministrazione effettuerà una preselezione, che consisterà in un test a risposta multipla, il 26 marzo.



LA NOVITà



L’Unione Valdera ha scelto la strada del corso-concorso per la selezione dei candidati: «Siamo convinti – spiega il direttore Giovanni Forte – che sia utile un percorso di formazione prima di far entrare in servizio i neoassunti. Inoltre le lezioni saranno tenute da nostri dipendenti e questo permetterà di arrivare a una valutazione complessiva del candidato, non limitata esclusivamente alle prove, ma allargata anche al percorso fatto in fase di formazione».



IL PROGETTO



Quindi il direttore dell’Unione spiega anche come si è arrivati al piano da trenta assunzioni, dodici delle quali previste subito e le altre nel medio periodo: «Abbiamo fatto una ricognizione interna per verificare la situazione, soprattutto in termini di prossimi pensionamenti, anche alla luce dell’introduzione di “quota 100”. E il quadro che è emerso ci ha portato all’approvazione di questo bando», che sarà pubblicato nelle prossime ore in contemporanea con l’avviso di mobilità (procedura obbligatoria prima di passare all’eventuale selezione), per la copertura di otto posti da agente di polizia locale. Che – come detto – difficilmente sarà sufficiente

a coprire la carenza di organico: insomma, almeno una parte dei vigili saranno assunti dalla graduatoria frutto del corso-concorso. Che, come le altre due, potrà essere utilizzata sia per assunzioni sia a tempo determinato, sia a tempo indeterminato. –