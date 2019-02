Strade chiuse per una fuga di gas: situazione tornata alla normalità

PONTEDERA. Il forte odore avvertito nel quartiere di Fuori del Ponte a Pontedera e che ha portato alla chisura di tre strade era dovuto a uno sversamento di vernici e solventi in un tombino. Sul posto è intervenuto personale di Arpat per gli accertamenti del caso, mentre le strade e i negozi della zona, che erano stati chiusi in via precauzionale, sono stati regolarmente riaperti.

In un primo momento, però, la situazione sembrava difficile. Il forte odore avvertito a ridosso del ponte Napoleonico aveva fatto scattare l'allarme. Vigili del fuoco, caranieri e polizia municipale aveva deciso di chiudere l'area

tra via Vittorio Veneto, viale Italia e via De Nicola. A quel punto sono cominciati i controlli, mentre venivano chiusi anche i negozi della zona per evitare problemi.

Dopo gli accertamenti, però, è emerso il vero motivo del forte odore e la situazione è tornata alla normalità.