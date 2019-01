Salvini e Di Maio sui social: merito nostro l'assunzione di 127 operai alla Piaggio

ROMA. "Grazie ai pensionamenti consentiti da quota 100, 127 operai potranno avere il contratto a tempo pieno". Lo scrive il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini su Twitter postando un articolo sulle trattative in corso alla Piaggio. "Queste - aggiunge il ministro - sono per me le più grandi soddisfazioni".

Grazie ai pensionamenti consentiti da #Quota100 , 127 operai potranno avere il contratto a tempo pieno. Queste sono per me le più grandi soddisfazioni. #dalleparoleaifatti pic.twitter.com/UxGgjyn7nd

E subito l'altro vicepremier, il ministro del Lavoro Luigi Di Maio, che ribadisce con un post su Facebook: "Grazie ai pensionamenti consentiti da #Quota100, 127 operai potranno avere il contratto a tempo pieno». E poi: «Tanti auguri ai 127 operai che finalmente avranno un contratto a tempo pieno. Questo è il secondo effetto positivo di quota 100».

E tutti e due allegano nei loro messaggi social l'articolo del Tirreno sui 127 operai della Piaggio con contratto part-time verticale (ptv) che, con l’accordo per l’integrativo su cui è in corso la trattativa, diventeranno lavoratori “a tempo pieno” nei prossimi tre anni, anche grazie a “quota 100”.

I ministri fanno propria questa vittoria, cercando di mettere in imbarazzo gli oppositori della riforma pensionistica, ma i rappresentanti dei lavoratori frenano: «Quota 100 aiuterà, ma il merito è della contrattazione sindacale». «Salvini - aggiunge il segretario della Fiom Cgil pisana Marco Comparini - si attribuisce meriti non suoi per fare propaganda».

Un gioco delle parti con in mezzo chi aspetta di andare in pensione e chi, invece, spera in un miglioramento del proprio salario. Alla Piaggio di Pontedera , infatti, da alcuni anni le trasformazioni dei contratti da ptv a full-time avvengono in funzione delle uscite dei lavoratori vicini al pensionamento. L’ultimo accordo prevedeva che il trenta per cento dei pensionati anticipati corrispondesse a trasformazioni dei contratti.

Nella trattativa per l’integrativo, Fiom, Fim e Uilm stanno ottenendo di alzare la percentuale al cinquanta per cento. «In questo la quota 100 potrebbe aiutare – dice Massimo Braccini, segretario regionale della Fiom Cgil – ma dobbiamo ancora capirne gli effetti. Di sicuro, però, il provvedimento del governo non è il superamento della legge Fornero, come sbandierano».

"Ci che dice Salvini sulla trattativa che è in corso nel gruppo Piaggio non corrisponde a verità", spiega il segretario della Fiom Cgil di Pisa, Marco Comparini. "Quel passaggio - aggiunge il sindacalista - infatti, è dovuto al compimento di una serie di accordi sindacali che nel corso degli anni hanno visto la stabilizzazione di quasi 400 part time verticali rispetto alle uscite che si realizzavano grazie alla mobilità incentivata e ai prepensionamenti".

Inoltre Comparini sottolinea che "nell'ultimo incontro dello scorso 17 gennaio, l'azienda ha dato la disponibilità ad assumere il principio alla base della nostra richiesta contenuta nella piattaforma presentata a suo tempo, cioè di trasformare anche i rimanenti 127 part time verticali in full time entro la scadenza del contratto aziendale: non vi è dubbio che quota 100 contribuirà positivamente a portare a compimento questa vicenda, ma nei numeri questo significa parlare solo di una minima parte dei 127 (solo alcune unità)".

"Il ministro - conclude il segretario della Fiom pisana - dovrebbe invece prestare la sua attenzione sui nefasti effetti del decreto dignità che sta producendo ulteriore precarietà in tutte le aziende. Solo in Piaggio saranno decine i lavoratori che facevano parte di un bacino per la gestione del picco stagionale e che non saranno più richiamati proprio a causa dell'approssimazione e dell'inefficacia di quella legge. Salvini quindi oltre ad attribuirsi meriti non suoi e del governo, ma della contrattazione sindacale fatta in questi anni in Piaggio, fa ancora una volta propaganda gratuita che non corrisponde nemmeno in minima parte ad azioni concrete ed efficaci".