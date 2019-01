LARI. I vigili del fuoco di Cascina sono intervenuti alle ore 11,30 del 10 gennaio nel comune di Lari, in via Querceto per soccorere un animale

in difficoltà. Una piccola capra è caduta in un burrone senza riuscire a risalire. Ad attivare la sala operativa 115 è stato il proprietario dell’animale. Il personale si è calato giù per la scarpata di circa 10 metri ed ha recuperato l’animale in buone condizioni di salute.