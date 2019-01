Flash Mob contro l'abbattimento della scuola Fucini a Ponsacco

PONSACCO. Un flash mob per dire no all'abbattimento della scuola primaria Fucini di Ponsacco, progettata dall'architetto Renzo Bellucci. E' quello andato in scena sabato 5 gennaio, sulle note della canzone dei Queen, Don't stop me now, di fronte all'edificio scolastico dichiarato non più agibile, perché non a norma, e destinato a essere abbattuto dal Comune di Ponsacco che ha intenzione di costruire al suo posto una nuova scuola.

Organizzatrice dell'iniziativa è stata, designer che lavora in India, che ha chiesto alla giunta della sindaca, di rinunciare ad abbattere la costruzione ideata dall'architetto ponsacchino e di realizzarne una in un altro luogo della città "con più parcheggio e una viabilità migliore rispetto al posto in cui si trova la scuola Fucini". Cursi chiede all'amministrazione comunale di effettuare interventi all'edificio scolastico per metterlo a disposizione delle associazioni del territorio, "preservando un bene architettonico importante per Ponsacco".

Per dare forza alla sua protesta, la designer ha registrato un video appellandosi al critico d'arte e deputato del Gruppo misto, Vittorio Sgarbi.

Al flash mob hanno partecipato alcuni cittadini, tra cui anche consigliori comunali di gruppi di opposizione, come Movimento 5 Stelle e Forza Italia.