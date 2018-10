Il tartufo a Ronaldo accende la polemica: "Il regalo è un errore, è accusato di stupro"

SAN MINIATO. Anche il tartufo diventa tema di scontro politico. Succede perché venerdì è stata donata una pepita del pregiato fungo ipogeo a Cristiano Ronaldo. La notizia viene diffusa sabato mattina dal sito web del “Tirreno”. Passano alcune ore e sulla pagina Facebook di Manola Guazzini, già assessore in quota Pd a San Miniato, poi estromessa dalla giunta, ora tra i leader del comitato CambiaMenti, compare un post al vetriolo: «Il sindaco Vittorio Gabbanini ha approfittato della partita di campionato Empoli-Juventus per portare in omaggio un tartufo bianco al campione attualmente bianconero Cristiano Ronaldo, e per utilizzarlo così come testimonial della nostra produzione tipica.

Si dà il caso però che Ronaldo sia al momento indagato (ma la polizia Usa lo ha smentito, ndr) per stupro dalla magistratura di Las Vegas, su denuncia di una 33enne del Nevada, Kathryn Mayorga, che accusa il campione di averla violentata in una camera d’albergo nel giugno del 2009.

Dopo la mobilitazione che ha coinvolto il nostro Comune contro l'intitolazione al femminicida Federico Zini di una fondazione contro le violenze e gli abusi sulle donne, dopo l'approvazione unanime, che anche noi abbiamo condiviso, di una mozione in questo senso da parte del consiglio comunale di San Miniato, dopo la giusta decisione di intitolare una strada a Elisa Amato, vittima della violenza di genere, anche se è ovvio che la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva vale anche per Ronaldo, la decisione di fare oggetto di una simile attenzione istituzionale un calciatore, indubbiamente bravo e famoso, ma anche indagato per stupro, non è certo un gesto coerente: anzi fa pensare che certe prese di posizione siano state un po' “tartufesche”. Ma l'ansia di promuovere non tanto il tartufo bianco di San Miniato, quanto e prima e più di tutto se stesso, in vista di chissà mai quali traguardi dopo la fine ormai prossima del suo secondo mandato, può evidentemente giocare a Vittoro Gabbanini sia questo che altri brutti scherzi».



Da parte del sindaco nessun commento: «Non voglio replicare», dice al “Tirreno”. Numerosi invece i commenti al post di Guazzini, molti dei quali di critica alla posizione assunta dall’ex assessore.Nel pomeriggio il Comune precisa che il tartufo è stato donato da due aziende del settore (Savitar e Gazzarrini Tartufi) e non dall’amministrazione. La consegna è avvenuta venerdì nell’albergo dove la Juventus si trovava in ritiro in vista del match di Empoli.



«Tartufo? Si sente un bel profumo, grazie», così CR7 avrebbe detto, secondo quanto riferito dalla delegazione, ritirando il regalo consegnatogli dal sindaco Gabbanini, dall'assessore Giacomo Gozzini e dal presidente della Fondazione San Miniato Promozione Delio Fiordispina. «Questo - ha detto il sindaco a Ronaldo - è il nostro “Pallone d'oro”. Un tartufo che vuole portare in Italia la Champions League. La città dove fu trovato il tartufo più grande del mondo (2,5 kg nel 1954 donato al presidente Usa, Truman) per il più grande calciatore del mondo».



Oltre a Cristiano Ronaldo, altri due tartufi sono stati donati a Miralem Pjanic e al ds Fabio Paratici.