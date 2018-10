Affetto e politica il rapporto speciale di Gronchi con i livornesi

fabio demi



Giovanni Gronchi ebbe con Livorno un rapporto speciale, privilegiato. Ne fece al contempo la sua città d'adozione e un fruttuoso laboratorio politico. Grazie all'amicizia e alla stretta collaborazione con don Roberto Angeli, figura chiave del cattolicesimo labronico del secondo dopoguerra, mise in piedi una potente macchina assistenziale che centrò due obiettivi: 1) aiutare la popolazione stremata nel momento delicatissimo della ricostruzione dopo gli infiniti bombardamenti; 2) contrastare l'egemonia del Partito comunista sulla città. Si può dunque parlare, nella storia personale di Gronchi, di un "caso Livorno", come fa Gianluca Della Maggiore nel suo bel saggio contenuto nel volume "Giovanni Gronchi e la politica estera italiana (1955-1962)".



Una prova tangibile di questo attaccamento risale al 12 luglio 1955 allorché Gronchi, eletto presidente della Repubblica nel maggio precedente, scelse proprio Livorno per effettuare una delle sue prime visite ufficiali. Nell'occasione il consiglio comunale gli concesse la cittadinanza onoraria e lui pronunciò parole significative. «...Forse qualcuno si è domandato perché io ho avuto in questi anni per Livorno un affetto che talvolta ha superato quello dei suoi stessi cittadini - disse nella sala consiliare del municipio - Gli è che Livorno rappresenta per me una somma di ricordi a cui ritorno ogni volta con una specie di compiacente ed intima commozione. Livorno mi ha visto ragazzo, piuttosto povero, in malo arnese, non per cattiva volontà della mia famiglia, ma per assoluta insufficienza di mezzi... Ebbene, Livorno mi accoglieva per la benevolenza dei parenti come un’oasi di tranquillità».



Gronchi, che della Democrazia cristiana era stato uno dei fondatori a livello nazionale, ebbe un ruolo decisivo anche nella formazione dello scudo crociato livornese. Fin dal 1945, come accadeva nel governo centrale, il partito partecipò all’amministrazione unitaria cittadina, guidata dal comunista Furio Diaz. Ma mentre a Roma l'alleanza fra la Dc di De Gasperi e il Pci di Togliatti si interruppe nel 1947, con i rossi costretti all'opposizione, a Livorno il connubio andò avanti fino al 1951. Gronchi, rappresentante dell'ala sinistra della Dc e della sua anima cristiano-sociale, costruì e conservò con il sindaco Diaz un rapporto leale e proficuo, pur nelle differenze tattiche, strategiche e ideologiche.



La città divenne insomma un "feudo" politico in cui Gronchi pescava voti e guadagnava credibilità anche presso gli avversari. E la sua sinergia con una figura possente come don Angeli (antifascista, partigiano, deportato dai nazisti e sopravvissuto ai campi di Mauthausen e Dachau) gli assicurò la possibilità di perseguire un disegno ambizioso: far sì che l'assistenza ai poveri e ai bisognosi, in una Livorno sfregiata dalla guerra, fosse garantita dalle organizzazioni cattoliche, facendo da contrappeso allo strapotere dei comunisti.



Così nel settembre 1948 Gronchi e don Angeli fondarono il Comitato livornese assistenza (Cla), sul quale Gronchi negli anni successivi (quando era ormai presidente della Camera dei deputati prima e capo dello Stato poi) riuscì a far confluire massicci finanziamenti. In

un promemoria del 1955, don Angeli poté scrivere che la formula vincente con cui era stato strutturato il Cla e i buoni uffici dell'amico Gronchi avevano consentito «in una delle province più rosse d'Italia di eliminare praticamente i comunisti dal campo assistenziale». —