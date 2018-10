Punto da insetti, operaio rischia la morte per lo choc anafilattico

CASCIANA TERME Ha rischiato di morire dopo avere essere stato punto più di cinque volte alla testa dai calabroni che hanno aggredito lui e altri operai agricoli che stavano lavorando in un’azienda in località Il Fichino a Casciana Terme, a pochi metri dall’agriturismo “Le Querciole”. In una manciata di minuti il respiro di Mirko, giovane di Montecatini Valdicecina, è diventato affannoso, poi ha perso conoscenza ed è diventato cianotico nella disperazioni di chi in quel momento stava tagliando l’erba insieme a lui e lo ha visto accasciarsi sul terreno. Il giovane ha rischiato la vita, pochi minuti ancora potevano essergli fatali.

Ma per fortuna ieri, venerdì 12 ottobre, sotto un sole che illuminava le colline della Valdera come d’estate, sulla strada dell’operaio agricolo sono arrivati dei veri angeli custodi. Soprattutto Sonia Pietroni, infermiera dell’ospedale Lotti ora in pensione, che con grande professionalità e sangue freddo, ha assicurato a Mirko il primo soccorso somministrandogli per endovena una dose di cortisone.

La prima ambulanza infatti è arrivata ma non aveva farmaci, come previsto dal regolamento. Ma lo choc anafilattico non perdona, non c’era tempo da perdere. Nell’attesa dell’automedica e mentre la centrale del 118 aveva anche attivato l’eliambulanza Pegaso, l’infermiera, che si era resa conto della gravità della situazione, gli ha somministrato il primo farmaco “salvavita” in caso di choc anafilattico e poi, all’arrivo dell’automedica, i soccorritori con il trattamento dell’adrealina hanno scongiurato definitivamente il peggio.

Le condizioni dell’uomo sono lentamente e progressivamente migliorate, tanto che poi non è stato trasportato all’ospedale con l’eliambulanza ma dalla Croce Rossa di Casciana che in pochi minuti era intervenuta. «Ancora non mi rendo conto – racconta Sonia Pietroni – per fortuna è andato tutto bene». Poi la donna accetta di raccontare i drammatici momenti dei soccorsi a una condizioni. «Non mi fate passare da quella che ha fatto chissà cosa, ho fatto solo il mio dovere. Anzi, mi dispiace che in casa non avevo il cortisone. Ma lo avevo consigliato alla mia amica Pola che abita vicino all’azienda agricola. Il marito di Pola è venuto a prendermi a casa, mi ha spiegato che non c’era tempo da perdere, poi hanno portato anche la fiala di cortisone. È andato tutto bene ma è stato un grande spavento per noi tutti», spiega la donna, che è la moglie dell’ex sindaco di Casciana Terme, Francesco Biasci.

La macchina dei soccorsi ha funzionato come doveva grazie anche alla collaborazione dei cittadini che si sono mobilitati per salvare una giovane vita e insieme ai soccorritori ci sono riusciti. Un grande lavoro di squadra che solo a pensarci suscita grandi emozioni. «Chi vive in campagna o sa che rischia choc anafilattici dovrebbe avere sempre con sè un kit di pronto intervento, una fiala di adrenalina o di cortisone

da iniettare», dice Pietroni che per prima cosa dopo il salvataggio è andata in farmacia a comprare un’altra fiala di cortisone da tenere a portata di mano. «Non si sa mai, cosa può succedere e quel giovane stava malissimo quando l’ho visto, ho temuto il peggio per fortuna non è stato così».