Ecco il fast food con panini ripieni di pesce di qualità

Un fast food di pesce. A Pontedera. Inaugurazione prevista nel periodo tra il 15 e il 20 ottobre. La catena “Pesce Bueno” si allarga e apre il suo primo punto vendita in provincia di Pisa. Da un’idea di Francesco Urbani , 40enne di Cecina, da una vita impegnato nella ristorazione, il franchising sta riscuotendo grande successo a Cecina, dove ha aperto i battenti il 20 luglio. E gli affari viaggiano a gonfie vele anche a Rosignano, nel porto turistico Cala de' Medici, luogo della prima apertura, nel 2015, e a Livorno, all’interno del centro commerciale Parco Levante. Da queste tre esperienze imprenditoriali, Urbani ha trovato la forza e il coraggio per allargare la sua concezione di pranzi e cene veloci ed economici, ma di qualità.

«“Pesce Bueno” è un ristorante di pesce, con la differenza che i piatti vengono serviti all’interno di un panino. Non è il fast food che tutti immaginano, con prodotti mediocri e poca attenzione alla soddisfazione del cliente. Ho scelto di ridurre i ricavi a vantaggio del gusto e dell’originalità dell’offerta culinaria», racconta Urbani.

“Pesce Bueno” aprirà al centro commerciale “Le Botteghe”. Cinque le assunzioni. Tutti giovani della Valdera e zone immediatamente limitrofe. «Abbiamo analizzato moltissimi curriculum e siamo arrivati a scegliere quelli che, a nostro avviso, sono i profili che meglio si sposano con la nostra politica aziendale», dice ancora l’ideatore di “Pesce Bueno”. Ora, per i neo assunti, inizierà il corso di formazione nel punto vendita di Livorno. «I ragazzi impa- reranno a trattare e servire il pesce e ad avere dimestichezza con i nostri piatti».

“Pesce Bueno” a Pontedera racchiuderà al proprio interno diverse novità. A cominciare dal menù, come rivela Urbani: «Presenteremo un prodotto nuovo, che esula dall’idea del pesce nel panino. Sarà un primo, ma non una tradizionale pastasciutta. Qualcosa di diverso, di gustoso e di adatto a tutte le età e a tutti i palati». Il fast food alle “Bottghe” sarà il primo della catena a essere dotato di un angolo bar, oltre alla sala per la ristorazione. E i prezzi? «Con 10 euro sarà possibile consumare un pasto completo, mentre per i bambini – precisa Urbani – ne basteranno la metà». Inoltre, da “Pesce Bueno” sarà possibile gustare delle tartare di pesce.

Il tratto distintivo, però, rimane il “fish burger”. Gli ingredienti sono selezionati e messi insieme in maniera artigianale, dal pane alle salse, dal pesce alle verdure. I piatti escono appetibili e allettanti nell’aspetto e nella composizione, serviti in modo veloce e dinamico. «Il nostro obiettivo – conclude Urbani – è quello di riprodurre lo stesso standard qualitativo e quantitativo del primo punto vendita in quelli futuri. Per questo, garantiamo formazione del personale

per il tempo necessario e continua assistenza per chi si occuperà del settore sala e del settore cucina. Daremo in questo modo la possibilità a ogni gestore del punto vendita di sganciarsi dalla necessità di dover assumere dei professionisti, abbattendo perciò i costi adibiti al personale».