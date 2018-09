Trovato morto in casa, non lo vedevano da almeno 20 giorni

CASCIANA TERME. L’ultima volta che qualcuno in paese aveva visto Franco Simoncini, 54 anni, risaliva a oltre venti giorni fa. Ma il tempo è passato e a nessuno deve essere venuto in mente che il pensionato potesse avere avuto un malore o un problema che poi lo ha portato alla morte.



Ieri mattina una parente si è svegliata con questo pensiero. Da un po’ di tempo non lo vedeva e non lo sentiva per telefono. Poco dopo le 10 di ieri, nella villetta situata in via Fonte San Leopoldo, nella cittadina termale, sono arrivati carabinieri e vigili del fuoco.



Le finestre erano chiuse, l’auto dell’uomo regolarmente parcheggiata davanti a casa. Anche se Simoncini era una persona riservata, non era da lui sparire per così tanto tempo. Quando i vicini e i parenti si sono messi a pensare meglio, si sono resi conto che era davvero trascorso molto tempo da quando avevano visto Franco. Ecco che si sono preoccupati di andare subito a capire cosa era accaduto.



Quando i vigili del fuoco sono riusciti ad entrare in casa, hanno trovato il pensionato morto. Le condizioni in cui è stato trovato il cadavere – l’uomo era steso in camera da letto – fanno ritenere, così è stato spiegato dai carabinieri, che la morte possa risalire ad almeno 20 giorni fa. C’è chi pensa che Simoncini sia morto addirittura 25 giorni fa, a giudicare dalle condizioni del cadavere.



I carabinieri di Casciana hanno informato la Procura che ha deciso di far consegnare la salma alla famiglia per il funerale. Il sopralluogo effettuato in casa ha confermato che la morte è avvenuta per cause naturali. Di conseguenza è stato deciso di non fare l’autopsia.



La salma è stata composta nella piccola chiesa della Madonna dei dolori dove resterà fino a questo pomeriggio alle 15.30 quando sarà celebrato il funerale nella chiesa

parrocchiale.Simoncini aveva un carattere molto riservato, era un uomo abituato a vivere da solo. Da quando aveva perso la madre – racconta chi lo conosceva – si era chiuso ancora di più in se stesso. La notizia della scomparsa ha suscitato cordoglio in tutto il paese.