Cuoio di Toscana punta alla conquista di nuovi mercati

PONTE A EGOLA. Linee pulite, essenziali e semplici, per calzature che incrociano procedure naturali e tecnologia per ottenere scarpe altamente performanti, da coniugare sia in chiave fashion che nello sportcode: sono i trend delle collezioni moda Fall-Winter 2019/2020 che saranno presentati da Cuoio di Toscana, consorzio leader nella produzione di cuoio da suola con quote di mercato pari all’80% in Europa e al 98% in Italia, a Lineapelle, la più importante manifestazione di settore che si svolgerà a Milano da oggi al 27 settembre.



A Fiera Rho, presso uno stand esclusivo allestito come un cinema, con tanto di maxischermo e poltroncine da regista, situato nel padiglione 9 A14, Cuoio di Toscana, presieduto da Antonio Quirici, presenterà tutte le novità e i suoi progetti speciali, attraverso la proiezione di un video-racconto delle attività del consorzio. Inoltre, in apertura della manifestazione, oggi alle ore 15, il cuoio più amato dalle griffe internazionali sarà protagonista di un seminario dal titolo “Walking Naturally, Feels your soles”, in cui rappresentati di Cuoio di Toscana racconteranno al pubblico di interessati, addetti ai lavori, giovani designer, l’arte della lavorazione del cuoio, i plus dei molteplici utilizzi nelle calzature in termini di stile, benessere e sostenibilità, la promozione del brand nel mondo, anche attraverso strategie comunicative innovative, affrontando vari aspetti, dalla ricerca in laboratorio fino ai nuovi modelli di business e alle evoluzioni del mercato.



Le novità delle aziende consorziate a Cuoio di Toscana saranno invece esposte nei padiglioni 13 e 15. Saranno svelati alcuni dettagli del nuovo progetto, sempre prodotto da Aria Advertising, uno short film che avrà come protagonista la musica, linguaggio trasversale, col compito di avvicinare i più giovani al mondo tradizionale e artigianale del cuoio. A firmare la regia sarà Stefano Lodovichi, co-sceneggiatore e regista de Il Cacciatore, serie tv andata in onda in prima serata su Rai Due prodotta da Cross Productions, Rai Fiction e Beta Cinema, recentemente premiata

a Canneseries. Vi prenderanno parte, tra gli altri, l’artigiano del cuoio, un liutaio che lavora il legno delle botti esauste, e un’icona della musica italiana (che sarà svelata prossimamente). —BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.