Anche in Toscana avvistata la maxi stella cadente

VICOPISANO. La super stella cadente di giovedì sera è stata avvistata anche in provincia di Pisa, a Vicopisano. «Ero su una panchina con un’amica lungo viale Diaz – spiega Emilio Moroni, un giovane testimone – quando ad un certo punto, intorno alle 21. 30, ho visto passare una palla infuocata sopra la testa». In una notte di fine estate, nel posto più tranquillo del mondo, un lampo improvviso squarcia il cielo: prima l’incredulità, poi lo sgomento. «Appariva vicina, molto vicina – continua – dietro di sé ha lasciato una scia visibile per due o tre secondi. Poi è sembrato che cadesse sul monte Castellare e lì la luce è diventata più intensa». Moroni ha subito chiamato a casa dove ha informato i familiari. «Per prima cosa – spiega al telefono il babbo del ragazzo di Vicopisano – ho pensato a uno scherzo, poi ho raggiunto mio figlio sul posto per cercare di trovare una risposta al fenomeno di cui era così certo».



L’ipotesi dell’impatto di un meteorite, anche di piccole dimensioni, è stata subito eliminata. «So che un meteorite – continua il babbo del ragazzo – quando impatta a terra fa rumore e magari scava anche un cratere. Poi, se una cosa del genere fosse accaduta, avremmo trovato presto altre segnalazioni».

La notte passa, ma i due giovani testimoni restano convinti di avere assistito ad un fenomeno non comune, tanto che decidono anche di segnalare la cosa al Tirreno. Nelle ore successive arriva la conferma: ci sono migliaia di segnalazioni raccolte in tutto il Centro-Sud Italia.



Come si legge su Repubblica.it ,

si è trattato, infatti, di un bolide, una meteora molto brillante: l'orario del passaggio nei nostri cieli ha fatto sì che fosse facilmente avvistata in molte regioni centrali come Toscana, Liguria, Lazio, Abruzzo, Umbria, Marche, Emilia-Romagna, Campania e Sardegna.