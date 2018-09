Susanna Ceccardi entra nello staff di Salvini

CASCINA. La sindaca leghista di Cascina, Susanna Ceccardi, entra a far parte del ristretto numero di consiglieri del vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini. La delega affidata all'esponente del carroccio, prima sindaca eletta in Toscana, è quella di consigliere per il programma di governo: "Sono onorata della fiducia di Salvini - ha spiegato Ceccardi - e con questo incarico svilupperò alcuni temi legati all'attuazione del programma di governo, soprattutto in materia di sicurezza".

cascinesi: "E' un ruolo assolutamente conciliabile con il mio mandato da sindaco, già negli anni scorsi partecipavo a riunioni politiche a Roma senza intralciare per questo la mia attività di amministratrice". La sindaca, già da tempo impegnata a livello nazionale per il suo partito, promette che non sottrarrà tempo ai