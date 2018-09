HT&T: realtà in crescita in gara ai Google Awards

PONTEDERA. Forse non tutti sanno che a Dublino, all’evento organizzato da Google per l’assegnazione del premio per il miglior progetto di digital marketing, tra le agenzie candidate alla vittoria ci sarà anche la HT&T Consulting di Pontedera. Questa, nata ormai quasi venti anni fa da un’idea di Massimiliano Baldocchi, di San Giovanni alla Vena, e di Matteo Doveri, pontederese doc, è un vero e proprio fiore all’occhiello per la città. Come si legge nel sito, la HT&T Consulting rientra addirittura nel top 3% delle agenzie dell’area EMEA (Europa, Medio Oriente ed Africa) con le migliori performance. All’interno della sede di piazza Curtatone, a pochi passi dal Palazzo Pretorio, sembra di essere proiettati direttamente in California, nella famosa Silicon Valley, culla di migliaia e migliaia di aziende hi-tech e innovative start-up.

«La domanda che ci fanno tutti - sorride Massimiliano Baldocchi - è sempre la stessa: ma cosa fate in concreto?». La HT&T Consulting è un’agenzia di comunicazione, che si autodefinisce “digital commerce agency”. «Il nostro obiettivo - spiega - è quello di sviluppare il business del cliente attraverso i canali digitali». In poche parole, modi e strategie per aumentare il fatturato delle aziende. Spesso, il commercio attraverso le piattaforme on-line (leggasi: e-commerce) è stato accusato di cannibalizzare i negozi fisici, che hanno perso il loro monopolio a favore di giganti immateriali, come Amazon ed Ebay. Ma il lavoro della HT&T Consulting dimostra come le strategie digitali possano non solo coesistere, ma rafforzare le vendite dei commercianti. «Per un nostro cliente, che è proprietario di negozi di arredamento - racconta Massimiliano - abbiamo elaborato un progetto per una corretta presenza online e la realizzazione di campagne pubblicitarie volte ad aumentare la presenza di clienti nei punti vendita».

E proprio questo progetto, definito di “drive-to-store” (“condurre-al-negozio”), è valso alla HT&T Consulting la nomination per i “Google Awards”, premi che verranno consegnati il prossimo ottobre. «Abbiamo ottenuto risultati notevoli - prosegue - a tal punto che il nostro cliente ha deciso un potenziamento della sua rete e l’apertura di nuovi punti vendita in Italia». Ancora una volta, dal digitale al reale: una buona strategia è riuscita a creare tanti posti di lavoro. L’agenzia pontederese è in lizza per il “Mobile Innovation Award”, che fa riferimento ai migliori esempi di innovazione nell’ambito del digital marketing attraverso gli smartphone. «Oggi - commenta Baldocchi - circa il 70-75% delle visite ai siti sono fatte dai nostri telefonini». Non è la prima volta che la HT&T Consulting sarà a Dublino. Ormai da 4 anni, l’agenzia è stabilmente all’interno dei Premier Partners di Google, a cui l’azienda di Mountain View riconosce un livello d’eccellenza.

«In tutta Italia, le agenzie di questo tipo sono una trentina - continua - e noi siamo la realtà più piccola». Piccola, ma non troppo.

«Siamo in dodici a lavorare in agenzia - spiega - e la stragrande maggioranza sono giovani». Ai quali, presto, potrebbe unirsi qualcuno. «Siamo alla ricerca di nuovo personale - conclude - e non per forza informatici o programmatori, ma ragazzi e ragazze con voglia e tanta, tanta passione».