Rifiuti, partono i controlli sui sacchi della differenziata

PONTEDERA. Attenzione: dai prossimi giorni partono i controlli sul corretto conferimento dei rifiuti, per cui in caso di errore la spazzatura non verrà ritirata e gli addetti lasceranno sul sacchetto l’adesivo con la dicitura “non conforme”. Ad avvisare i cittadini è l’assessore Matteo Franconi il quale spiega che scopo delle verifiche è migliorare la qualità della raccolta differenziata.

«Particolare attenzione – spiega Franconi – sarà dedicata all’utilizzo di sacchi biodegradabili per il conferimento dell’organico e al multimateriale leggero. È importante quindi attenersi a quanto prescritto dall’ordinanza del Comune, adoperando i sacchi biodegradabili per l’organico e semitrasparenti azzurri, come da fornitura del gestore, o in alternativa sacchi procurati dall’utente che devono essere in polimero plastico trasparente di colore differente dal grigio/nero per il multimateriale leggero».

«Ricordo – sottolinea l’assessore – che, nei casi di rifiuto non conforme o esposto dentro sacchi non idonei, il personale incaricato non potrà effettuare il ritiro, ponendo sull’involucro l’adesivo di non conformità».

Occorre utilizzare sempre il mastello per l’esposizione del rifiuto nei giorni previsti dal calendario. Per quanto riguarda il multimateriale, possono essere collocati a fianco del mastello blu fino a un massimo di due sacchi.

Nella raccolta dell’organico vanno conferiti tutti i rifiuti di origine animale o vegetale come avanzi di cucina (frutta e verdura, pane, gusci di uova, fondi di caffè, etc.) e del giardino (piccole quantità di frasche, piante e fiori, potature). Possono essere conferiti anche tovaglioli usati e bustine di the.

Nella raccolta del multimateriale leggero vanno conferiti bottiglie e imballaggi di plastica con la scritta Pet, Pe, Pvc, Pp-Ps; cartoni per bevande (tetrapak); metallo.

Da ricordare che nei prossimi mesi debutterà la cosiddetta tariffa puntuale, ovvero i cittadini pagheranno in base a quanti rifiuti producono. Da giugno – ha annunciato l’amministrazione comunale – partirà la

sperimentazione della tariffazione puntuale nelle zone industriali e, nei successivi sei mesi, ci sarà il monitoraggio di Comune e Geofor con simulazioni di costi per le imprese. A seconda della qualità dello smaltimento, la tariffa diminuirà o aumenterà rispetto all’attuale.