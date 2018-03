La sindaca Ceccardi caccia l'assessore Logli

CASCINA. L'assessore all'urbanistica e all'edilizia privata Gino Logli (Forza Italia) non fa più parte della giunta di Cascina. Lo ha deciso la sindaca Susanna Ceccardi (Lega) perché "non allineato" alla sua volontà. E' stata la stessa Ceccardi a comunicarlo in una nota, motivando la decisione di revocargli la fiducia e destituirlo dalla giunta per il fatto di "non essersi presentato alla riunione di giunta" in programma oggi 30 marzo per discutere di un'intricata vicenda di abusi edilizi in un complesso residenziale.

La questione riguarda quattro pareri tecnici e legali che invitavano il Comune ad appellare la sentenza amministrativa con un ricorso al Consiglio di Stato indicando il rischio di una perdita per le casse dell'ente di circa tre milioni di euro.

Logli, nella sua veste di assessore, ha sposato questa tesi respinta invece dal sindaco che ha minacciato di espellere dalla giunta chiunque avesse votato a favore del ricorso o non si fosse presentato alla riunione del 30 marzo. E così è stato.

"Avevo avvertito gli assessori - spiega Ceccardi - che avessero votato contro o che non si fossero presentati, che non sarebbe stato possibile proseguire il nostro rapporto di collaborazione. Per come la vedo io, chi è contro i nostri cittadini, senza nemmeno peraltro avere il coraggio di venire in giunta e sostenere le proprie ragioni,

non può rappresentare Cascina e far parte della mia squadra. Ma chiedo a Forza Italia un confronto rapido per sapere se il partito vuole restare in maggioranza e per valutare insieme, in una rosa di nomi da esso proposta, quello del sostituto da inserire in giunta".