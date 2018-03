Crolla un tetto a Pomarance, cinque famiglie evacuate

POMARANCE. Il crollo del tetto di un appartamento a Pomarance, ha provocato giovedì 15 marzo l'evacuazione di cinque famiglie che vivono nelle case a fianco o sotto a quella in cui si è verificato il cedimento una trave portante del soffitto. E' questa, infatti, la causa di questo incidente che ha creato il caos nel borgo dell'Alta Valdera. L'appartamento interessato dal crollo è disabitato, visto che il proprietario si è trasferito in un altra località. Per questo non si sono registrati feriti.

Le persone rimaste

senza casa sono state ospitate da parenti e amici. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Saline di Volterra, i carabinieri, personale e amministratori del Comune, tra cui il sindaco Loris Martignoni che, proprio nel momento dell'incidente, stava partecipando al consiglio comunale.