Spettacoli e show nella Fortezza, il nulla osta entro fine febbraio

PISTOIA. Nuovo futuro per la Fortezza Santa Barbara. È atteso entro la fine di febbraio il pronunciamento dell’apposita commissione, di cui fanno parte anche i Vigili del Fuoco, chiamata a pronunciarsi sul via libera per la concessione del permesso di pubblico spettacolo nella Fortezza per i prossimi cinque anni. Un nulla osta che – se dovesse essere confermato, come molti auspicano – darebbe finalmente una nuova vita a uno dei beni più preziosi di Pistoia e, allo stesso tempo, tra i meno utilizzati.



Col permesso di pubblico spettacolo, la Fortezza già dall’estate prossima potrebbe ricominciare a ospitare in modo continuativo eventi e manifestazioni di vario genere, sfruttando gli oltre cinquemila metri quadri di aree a verde tra le sue antiche mura. Nel progetto presentato alla commissione, la struttura potrà ospitare concerti e spettacoli con mille posti in piedi e seicento a sedere.



La notizia – arrivata a margine della conferenza stampa promossa dal Comune di Pistoia per la presentazione del volume “Pistoia e dintorni da mangiare. Viaggio guida tra cultura del cibo e cultura laica” – arriva da Lorenzo Livi, direttore della Radioterapia oncologica di Firenze e tra i promotori di “Estate in Fortezza”, la manifestazione organizzata dalla Fondazione Firenze Radioterapia Oncologica Onlus in collaborazione con il Comune di Pistoia, giunta alla sua terza edizione nel 2018.



Negli scorsi tre anni, per un costo complessivo di 100mila euro, sulla Fortezza sono stati svolti diversi interventi per la messa in sicurezza della struttura, dalla messa a norma degli impianti elettrici a quella dell’impianto antincendio, fino alla realizzazione delle uscite di sicurezza. Tutti interventi necessari a ottenere il nulla osta per la concessione quinquennale di pubblico spettacolo.



La Fortezza medicea di Santa Barbara è ancora un bene di proprietà dello Stato. Finora, come previsto dal suo regolamento d’uso, può essere data in concessione, di volta in volta, al Polo Museale della Toscana per eventi culturali e attività promozionali di vario genere. Una volta ottenuto il via libera dalla commissione, l’accordo tra Polo Museale della Toscana (organismo del Ministero per i Beni culturali), Comune di Pistoia e la Fondazione Firenze Radioterapia Oncologica Onlus permetterà a questi ultimi due soggetti di dare il via a una programmazione, fino ai prossimi 5 anni, per realizzare all’interno della Fortezza diversi tipi di eventi.



Tra questi il proseguo di Estate in Fortezza che, nelle passate edizioni, ha visto salire sul palco Gino Paoli, Giovanni Allevi, Renzo Arbore, ma anche spettacoli con Paolo Hendel e dedicati alla figura di Giorgio Gaber, realizzati in collaborazione con la Fondazione Gaber.



Nell’estate 2018 il Polo museale della Toscana e Palazzo di Giano avevano già firmato un

accordo di programma che assegnava a quest’ultimo la gestione della Fortezza per i successivi tre anni. L’ok alla concessione di pubblico spettacolo, dunque, è un ulteriore passo in avanti per rivedere la Fortezza al centro della vita culturale della città. –