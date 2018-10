Incidenti sul lavoro in calo. Saccardi: bene, ma non possiamo rilassarci

PISTOIA.In calo gli incidenti sul lavoro in Toscana: sono passati dai 75.938 del 2004 ai 41.313 dell'anno scorso, e nei primi otto mesi del 2018 stanno registrando un'ulteriore flessione, del -3,01%. Sono di meno anche gli incidenti mortali: sono passati negli stessi tredici anni da 77 a 27, anche se parrebbero in rialzo nel 2018 in base ai primi dati provvisori.

Dati apparentemente incoraggianti, quelli citati dall'assessore regionale al diritto alla salute Stefania Saccardi, intervenuta domenica 14 ottobre a Pistoia, dove ha celebrato con l'Anmil locale la Giornata dedicata alle vittime del lavoro. "Se le statistiche raccontano un miglioramento complessivo, non ci dobbiamo rilassare - ha sottolineato Saccardi - perché anche un solo ferito costituisce una ferita per la società civile".



La diminuzione degli incidenti sul lavoro può essere il frutto degli interventi di prevenzione (e dei maggiori controlli), ma anche può essere dipesa dagli effetti della crisi economica che, dopo il 2008, ha visto ridurre ad esempio molti lavoratori in settori ad alto rischio come quello dell'edilizia. "In questi anni - osserva Saccardi - abbiamo aumentato molto i controlli, ma la vera soluzione non può che essere la promozione di una cultura della prevenzione con un'alleanza duratura che deve vedere coinvolti lavoratori e datori di lavoro".

Alla giornata pistoiese dell'Anmil hanno preso parte il sindaco Alessandro Tomasi, i parlamentari della provincia, l'assessore regionale all'ambiente Federica Fratoni.

La relazione ufficiale è stata tenuta dalla presidente Alessandra Caponi.

Dopo l' incontro in Palazzo comunale, le autorità in corteo si sono recate al monumento alle vittime del lavoro, in piazza San Francesco, dove hanno deposto una corona di alloro in memoria.