Cinque dosi di cocaina nell'auto, arrestato 28enne

AGLIANA. I carabinieri della Stazione di Agliana nella tarda serata di martedì 5 settembre hanno arrestato un 28enne di nazionalità marocchina, con precedenti specifici e residente in via Caserta a Prato, per detenzione di stupefacenti ai fini dello spaccio.

Da qualche tempo era stata segnalata la presenza in zone periferiche del comune della Piana potenzialmente interessate da attività di spaccio di piazza, dell’auto sulla quale è stato trovato il giovane, una Bmw nera. Ieri sera i militari l’hanno individuata, in sosta a bordo strada, in via del Mosino, un’arteria molto isolata che attraversa la campagna, procedendo subito al controllo dell’auto e del conducente, apparso subito molto agitato. Infatti sotto i tappetini posteriori venivano quasi subito trovate cinque dosi già confezionate di cocaina e oltre cinquecento euro in contanti.

La perquisizione è stata estesa anche all’abitazione del giovane a Prato, dove è stato

trovato l’occorrente per confezionare e pesare le dosi di stupefacente da spacciare. Anche l’autovettura, di proprietà di un familiare del giovane, è stata sottoposta a sequestro. Dopo la formalizzazione dell’arresto nel comando di via Catalani, il 28enne è stato condotto ai domiciliari.