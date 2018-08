Forzano la porta e lo trovano morto in casa

PISTOIA. Una Squadra del comando dei vigili del fuoco di Pistoia è intervenuta intorno alle 15 di oggi, mercoledì 29 settembre, in località Le Grazie per un soccorso a persona: un uomo che non rispondeva in casa. Una volta effettuata l’apertura della porta

d’ingresso, hanno scoperto l’uomo (65 anni) privo di vita. Sul posto erano presenti anche 118 e carabinieri. Il medico legale ha accertato che il decesso è avvenuto per cause naturali, per un malore fatale. Il pm di turno in procura ha perciò dato il nulla osta per il funerale.