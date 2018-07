Lavori per 700.000 euro nelle scuole comunali

PISTOIA. Lavori per oltre 700.000 euro già dai prossimi giorni nelle scuole pistoiesi. A programmarli, l’amministrazione comunale, a partire dal la sostituzione degli infissi alla Galileo Galilei.



« Abbiamo programmato molti interventi – spiega l’assessore all’edilizia scolastica Alessandra Frosini – La priorità è sempre la sicurezza e il benessere dei bambini e ragazzi, per questo motivo effettueremo interventi che vanno dalle verifiche sismiche ai lavori di ristrutturazione e manutenzione. Alcuni partiranno a breve, come la sostituzione degli infissi della scuola Galileo Galilei, altri sono in fase di affidamento come le verifiche statiche e sismiche delle scuole Rodari di Candeglia e Pontenuovo Sud. A settembre partiranno i lavori alla Balena, per un importo complessivo di 440.000 euro. Voglio anche ricordare che grazie al rapporto che si è instaurato tra amministrazione e associazioni di genitori con la stipula di “patti di collaborazione”, saranno effettuati in molte scuole opere di manutenzione come le imbiancature delle aule e piccoli lavori nei giardini. L’attenzione dei genitori e delle famiglie verso il mantenimento dei beni comuni è un contributo preziosissimo per la nostra comunità del quale non potremmo fare a meno».



In sintesi l’elenco dei lavori.



Galileo Galilei. Partiranno a breve i lavori per la sostituzione di alcuni infissi per un costo complessivo di 90.000 euro. Si si concluderanno entro settembre.



La Girandola. Terminati i lavori di ristrutturazione, è in corso il collaudo.



La Balena. Avviata la procedura di gara per l’affidamento dei lavori di miglioramento sismico, efficientamento energetico e scala di emergenza. Spesa complessiva 440.000, finanziati per 163.000 euro dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia. Per consentire gli interventi, le attività didattiche per il prossimo anno scolastico saranno spostate alla scuola il Melograno.



Marino Marini. Si è conclusa la gara per la sostituzione degli infissi. In corso le verifiche di rito per l’aggiudicazione. La spesa è di 28.000.



Elementare di Ramini. Sarà realizzato un nuovo locale di sporzionamento a servizio della mensa della scuola, per un costo di 15. 000 euro.



Cino-Galilei. A breve l’inizio dei lavori per la riunificazione della segreteria, attualmente alla Roncalli. Costo, 9.500 euro.



Il Faro. In fase conclusiva la realizzazione del progetto per il rifacimento del tetto: 50.000 euro.



La Margherita. In fase conclusiva il progetto per la sostituzione degli infissi: 68.000 euro.



Palestra di Cireglio. Partirannoa breve i lavori per il rifacimento della pavimentazione della palestra della elementare di Cireglio: 6.595, in parte finanziati dal Comitato genitori.



Ponte alla Pergola. È in corso la progettazione della nuova rete di scarico esterna della scuola primaria, con realizzazione di un nuovo bagno per diversamente abili.



Vari

gli interventi di manutenzione ordinaria previsti, come la realizzazione della linea elettrica per l’installazione del forno per ceramica alla scuola Raffaello, la copertura alla scuola per l’infanzia La Filastrocca, la bonifica dell’intonaco della scuola per l’infanzia Parco drago. —