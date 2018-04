Diecimila ospiti al giorno “Toscana in bocca” record

PISTOIA. Sarà per la presenza di stelle come Damiano Carrara (pasticcere e giudice di Bake Off Italia), la “iena” Andrea Agresti, la chef Annìe Feolde della stellata Enoteca Pinchiorri, lo chef Max Mariola volto di Gambero Rosso Channel, lo chef Fabio Picchi del Cibrèo di Firenze e Paolo Sacchetti, pluripremiato pasticcere del Nuovo Mondo di Prato. Sarà per l’appeal dei laboratori “Piccoli Chef”, l Contest “La Cinta Senese” e la sfida vip in cucina. Sarà forse e semplicemente per la grandezza della cucina toscana, ma quella di quest’anno è stata un’edizione record per Toscana in Bocca.



Sfiorano i 50.000 i visitatori che hanno affollato “La Cattedrale” di Via Pertini nei 5 giorni della manifestazione organizzata da Consorzio Turistico Città di Pistoia, e Confcommercio. Un edizione che fa parte del circuito di Vetrina Toscana, che quest’anno ha sperimentato per la prima volta una formula diversa, restando aperta anche durante due giorni “lavorativi”. Una sceltagradita da tanti lavoratori che, lunedì 23 e martedì 24, si sono concessi una pausa pranzo all’insegna gusto.



Al di là dei numeri, è grande la soddisfazione per la buona riuscita dell’evento che cresce ogni anno di più. Così come crescono le reti di relazioni fra le aziende della ristorazione e del settore food del territorio cuore pulsante

dell’iniziativa.Parallelamente, la manifestazione ha assunto un carattere sempre più regionale, ampliando il circuito di attori provenienti dal mondo dell’enogastronomia toscana e ospitando nomi illustri della cucina tradizionale.©RIPRODUZIONE RISERVATA.