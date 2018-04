Tomasi perde per un voto la sfida ai fornelli con Prato

PISTOIA. Grembiali, mestoli e padelle, si sono sfidati tra i fornelli a suon di mazzancolle. Da una parte il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, dall’altra l’assessora al commercio e al turismo di Prato, Daniela Toccafondi, che ha fatto le veci del primo cittadino, impossibilitato a partecipare per un impegno dell’ultimo minuto . Ed è stata quest’ultima ad aggiudicarsi la contesa che ha rappresentato l’appuntamento clou della serata di marted’ 24 aprile di “La Toscana in bocca”. Una vittoria conquistata dalla rappresentante pratese per un solo punto: 22 a 21. Dopo che i piatti di entrambi sono stati assaggiati dalla giuria: “Benvenuta primavera”, quello preparato dal sindaco Tomasi con l’assistenza dello chef pistoiese Vincenzo Volpe (Toscana Fair); “Trionfo di mare su sapori dell’orto”, quello cucinato dall’assessora Toccafondi, assistita dallo chef pratese Tommaso Gei, del ristorante Il Capriolo.



Un preludio alla giornata conclusiva della manifestazione, quella di oggi, 25 aprile, all’insegna della solidarietà, della buona cucina toscana e dei grandi ospiti. Sarà la “iena” Andrea Agresti - quarratino d’origine - a chiudere la quinta edizione esibendosi in un cooking show sul palco della “Cattedrale” e, a seguire, nel suo noto “Le Iene quiz show”.



Prima di lui, il pomeriggio sarà un susseguirsi di sapori con cooking show per tutti i gusti, che culminerà alle 19 con l’Happy Hour di Luca Cigna del Voronoi. Il primo, alle 16, vedrà protagoniste “Le Mele di Aism” di Valentina Spinetti: degustazione ad offerta a favore dell’Associazione italiana sclerosi multipla. Alle 17, la chef Maria Probst, del ristorante “Tenda Rossa” di Cerbaia in Val di Pesa, presenterà i “Medaglioni di coniglio fritto su fonduta di patate alla salvia” per l’Unione Cuochi toscani. Alle 18 torneranno le ricette dei ristoratori de “La Toscana in Bocca”, con l’abbinamento dei vini a cura dell’ Ais Toscana.



I “Piccoli Chef” – laboratori per bambini a cura di WonderPark

– saranno impegnati alle 12 e alle 15 nella preparazione della “Crostata di mele della nonna” in collaborazione con Aism. Per tutta la giornata, lo stand 1 dell’Alberghiero Martini inserirà in menù il piatto “Pasta con ragù dell’Aia”, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza.