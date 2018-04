Toscana in Bocca al via la star è Annie Feolde

PISTOIA. Parte sfidando un fine settimana di caldo che maschera da estate la primavera appena iniziata, la quinta edizione de “La Toscana in Bocca”, forte di un legame stretto che si è creato in questi cinque anni con la città. Sapori, odori e colori che, da ieri fino a mercoledì 25 aprile si impossesseranno de “La Cattedrale”dell’ex Breda.



Cinque giorni in cui, a pranzo e cena, i ristoratori pistoiesi faranno assaggiare ai visitatori il meglio della loro cucina in una manifestazione amata che cercherà di superare la cifra record di 48mila presenze del 2017, anche con un parterre di ospiti di alto livello.



Ad iniziare da Annie Feolde, chef dell'Enoteca Pinchiorri di Firenze, prima donna ad avere le tanto agognate tre stelle Michelin che si è calata in pieno nella veste di madrina d'eccezione dell'edizione 2018. Francese di Nizza come trapela dall'accento morbido del suo ottimo italiano, maturato in 50 anni di vita dediti ai sapori nel cuore della Toscana, Feolde appena finita la conferenza stampa d'apertura, è scesa per fare un giro di assaggi dai suoi colleghi pistoiesi. Che se la sono contesa in una serie di selfie, a cui quella che è una vera e propria “stella” del firmamento culinario italiano si è sottoposta di buon grado. D'altra parte nella vita come in cucina, non bisogna chiudersi all'innovazione, pur mantenendo la tradizione. «Tutti vogliono sapere di più sulla cucina italiana - dice Feolde - ma attenzione ad andare avanti con qualità. Se ci lasceremo andare, mangeremo veleno. Qualità, stile e tradizione: ecco i segreti, con la tradizione in particolare che non va persa. Certo, c'è anche l'evoluzione, ma bisogna continuare a far capire che i nostri piatti, raccontano una storia e spesso vengono da una cucina povera quando la gente aveva difficoltà a sopravvivere. Prendete i pici con le briciole di pane, un piatto che piace moltissimo in tutto il mondo: ora si fa per la bellezza, ma spaghetti di olio e farina conditi con briciole di pane e un po' di peperoncino erano il piatto di chi non poteva permettersi nemmeno un uovo».



Storie che si possono trovare dietro ad ogni piatto preparato dai 33 punti espositivi, storie che raccontano in modo dolce e gustoso Pistoia, che Annie Feolde conosce soprattutto per le piante e i fiori che ornano l'Enoteca Pinchiorri ma che “conserva forse più delle grandi città, il sapore della Toscana vera”. La prima giornata iniziata col taglio del nastro da parte del sindaco Alessandro Tomasi, i vertici di Confcommercio e Fipe Pistoia-

Prato. Oggi alle 18,30 arriverà il pasticcere pratese(tre torte Gambero Rosso) mentre alle 21 sarà la volta del collega lucchese, volto noto anche della tv come giudice di Bake Off Italia e Cake Star.