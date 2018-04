PISTOIA. Vigili del fuoco in azione

questa mattina, martedì 3 aprile, per la caduta di calcinacci dalla chiesa di San Francesco. Sono intervenuti alle 9,30 con l'autoscala per una verifica della facciata sul lato di via Gramsci. Ancora in corso le valutazioni sul distacco dei pezzi. Nessuna persona sarebbe rimasta coinvolta.