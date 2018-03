Polizia stradale in lutto: morto il vicecomandante

PISTOIA. Lutto per la polizia stradale: nel pomeriggio di domenica, dopo una lunga malattia, è spirato il sostituto commissario coordinatore Marco Pozzoli, vicedirigente della sezione Polstrada di Pistoia.



Sposato con Susanna Diana (funzionario del Tribunale di piazza del Duomo) aveva 58 anni. Lascia due figli, Luca, del 1990, e Silvia, del’94. Entrato in polizia nel 1986, Marco Pozzoli è sempre stato in servizio alla Stradale. Dal 1990 al 1997 ha diretto la sottosezione autostradale di Montecatini, per poi essere trasferito alla sezione di Pistoia con l’incarico di capufficio verbali. Da circa 15 anni era vicedirigente della sezione.



«La sua professionalità è umanità lasciano un vuoto indelebile in tutti gli appartenenti alla polizia di

Stato dell’intera provincia» commentano dal Polo della sicurezza di via Pertini.La salma è stata composta nelle cappelle del commiato della Misericordia, in via del Can Bianco. Il funerale sarà celebrato domani – martedì 27 marzo – alle ore 15, nella chiesa di San Biagio.