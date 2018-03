Via libera a nuovi dehors davanti ai locali del centro di Pistoia

PISTOIA. Un caffè affacciati su piazza del Duomo o un aperitivo all’ombra di San Giovanni Fuorcivitas. Con l’avvento della primavera, arrivano anche nuovi dehors in alcuni locali del centro.



Ombrelloni, tavolini e sedie pronti ad accogliere turisti e cittadini che vogliano godere di una pausa caffè comodamente seduti in alcuni degli scorci più suggestivi della città. Un biglietto da visita che impreziosisce vie e piazze di una Pistoia che si appresta a vivere il primo anno di post Capitale italiana della Cultura, dopo che sulla città si sono spenti i riflettori mediatici.



Tra i nomi che saltano all’occhio nell’elenco dei locali che in questi primi mesi del 2018 hanno già ottenuto il nulla osta dalla Conferenza dei servizi per posizionare gli arredi esterni, ci sono il Caffè Duomo e il Caffè Valiani, ma anche il Magico Chiosco – a due passi dal convento di San Domenico – che, dopo la rimozione obbligata dei vecchi arredi esterni, non conformi al regolamento, e un primo diniego lo scorso novembre, ha ottenuto la licenza per un nuovo dehor.



Buone notizie, dunque, per diversi locali che puntano a fare il pienone di clienti con la bella stagione, anche in vista dei primi ponti primaverili del 25 aprile e del 1° maggio.



E così, dopo sedici anni, in piazza del Duomo, a qualche metro di distanza dall’ingresso dell’omonimo caffè, torneranno i tavolini, all’ombra dell’edificio della ex prefettura. Un dehor di dodici metri quadrati, con due ombrelloni di tre metri per due, quattro tavolini e sedici sedie. L’ok alla richiesta arriva dopo un primo diniego dello scorso anno.



«Aspettavamo questa licenza e siamo molto contenti – spiega Pino Treno, titolare del locale – Puntiamo a sistemare gli arredi esterni nel giro di una quarantina di giorni e di fare il pienone di clienti».



Tempi più brevi, invece, per il dehor dello storico Caffè Valiani, che sarà sistemato di fronte al locale, in via Cavour, dopo che il bar ha riaperto i battenti nell’ottobre dello scorso anno.



«Speriamo di sistemare tutto nel giro di una settimana – dicono dal locale – Così che per Pasqua tavoli e ombrelloni siano già utilizzabili».



Il dehor occuperà uno spazio di ventiquattro metri quadrati e comprenderà due ombrelloni di tre metri per quattro, sei tavolini e ventiquattro sedie. Per il periodo invernale potrà contare anche su lampade elettriche riscaldanti alimentate a batteria e corpi illuminanti installati sotto gli ombrelloni.



Dopo qualche mese senza tavolini – la revoca da parte degli uffici comunali risale all’estate 2017 – tornano gli arredi esterni anche per il Magico Chiosco, amatissimo punto di ritrovo per giovani e meno giovani appassionati di street food. Il nuovo dehor, sul retro del chiosco – e non più di lato come in passato – poggerà su una pedana di quindici metri quadrati, che ospiterà un ombrellone, quattro tavoli e dieci sedie. Tavolini che – con la bella

stagione – è facile immaginare torneranno subito a essere affollati.A qualche centinaio di metri, arriveranno gli arredi esterni anche per Happy Piadina, in corso Gramsci, mentre a ridosso del viale Adua l’ok è per il locale Rosso Veneziano, in via Piero della Francesca.