I carabinieri festeggiano la Pasqua

Si è svolta nella mattinata di oggi, sabato 24 marzo, nella stupenda cornice della Chiesa di San Bartolomeo in Pantano a Pistoia, la celebrazione della Santa Pasqua per i militari del comando provinciale e del gruppo carabinieri forestale. Alla presenza del prefetto Angelo Ciuni, il cappellano militare del comando Legione Toscana, monsignor Mauro Tramontano ha officiato la Santa Messa per una folta rappresentanza di militari ogni ordine e grado dei reparti del capoluogo e della provincia.

Anche l’Associazione Nazionale Carabinieri che riunisce il personale in congedo, era come sempre presente

con i propri associati e associate e i labari delle varie sezioni, ai quali anche in questa occasione, si sono uniti i colleghi in congedo del corpo forestale. Dopo la funzione religiosa i presenti si sono intrattenuti nel chiostro della chiesa per un breve brindisi augurale.