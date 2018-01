Coca in ufficio, l'amministrazione comunale  attacca: "Azioni che insultano i cittadini"

PISTOIA. "Piena fiducia nella giustizia" per quanto riguarda l'inchiesta sui permessi facili agli immigrati. Ma fin d'ora un giudizio durissimo sui due dipendenti comunali ripresi dalla polizia a sniffare cocaina nei loro uffici. La replica dell'amministrazione comunale alle notizie sull'inchiesta "White Wash", che ha scoperto un traffico di permessi fasulli per immigrati in cui sono coinvolti anche due dipendenti comunali (Sergio Cotti di 55 anni e Enrico Ricciarini di 58), distingue nettamente due piani. Secondo gli inquirenti i due impiegati (che sono stati sospesi con un provvedimento del Gip) erano coinvolti nel traffico perché, in sostanza, non effettuavano controlli (ricevendo in cambio compensi di vario tipo) sulla documentazione che veniva loro sottoposta e per questo sono accusati di corruzione, falsità ideologica e truffa. Su questa parte dell'inchiesta l'amministrazione non dà giudizi, si limita ad esprimere fiducia nella giustizia e ad auspicare tempi brevi.

Ma grazie ai controlli dell'inchiesta, la polizia ha anche scoperto che i due impiegati, dopo essere usciti in orario di lavoro per procurarsi la sostanza, sniffavano cocaina nei loro uffici: le immagini riprese dalle videocamere sono eloquenti in tal senso. E su questo punto l'amministrazione non esita ad usare toni molto duri. "Seppur mossa da uno spirito di garantismo che, ricordiamo, deve sempre prevalere, l’amministrazione non può che giudicare gravissime le immagini (laddove dovessero rivelarsi nei contenuti come sono immediatamente apparse) riprese dalla Polizia di Stato e diffuse dagli organi di stampa riguardo al consumo di sostanze stupefacenti all’interno di un ufficio comunale da parte di dipendenti pubblici. Si tratta di immagini che ledono l’intero Comune e quanti lavorano tutti i giorni negli uffici dell’ente con serietà e onestà. Tali comportamenti rappresentano un insulto verso i cittadini".

Sul comportamenti dei due impiegati sarà aperta una inchiesta interna che potrebbe sfociare in provvedimenti disciplinari gravi, fino al licenziamento.