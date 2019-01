Furto alla Snai: rompono e svuotano una slot machine

SAN GIULIANO TERME. Hanno rotto una vetrata della sala slot della Snai di Madonna dell’Acqua, sull’Aurelia, svuotando una macchinetta con dentro 470 euro. Raid dei ladri nella notte fra venerdì 18 e sabato 19 gennaio nel punto di scommesse dell’Aurelia, nel comune di San Giuliano Terme. La scena – secondo una prima ricostruzione – sarebbe stata ripresa dalle telecamere di sicurezza del locale, che presto verranno visionate e consegnate agli agenti della polizia di Stato, che la mattinata seguente subito dopo la chiamata al 113 sono intervenute sul posto.

«Hanno fatto cadere le macchinette nel nostro giardinetto dopo aver infranto il vetro – spiega una dipendente – e dobbiamo ancora attendere

qualche giorno prima di quantificare i danni agli infissi». L’allarme – presente all’interno della Snai – non è scattato. In quel punto, probabilmente, i sensori non potevano attivarsi. E forse i ladri lo sapevano. «Non sappiamo se conoscessero già la sala slot», conclude la dipendente.