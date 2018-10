Ladro allontanato più volte picchia il direttore del Penny

PISA. Lo avevano allontanato più volte nei giorni scorsi. Dopo averlo sorpreso a rubacchiare tra gli scaffali, al Penny Market di via Bargagna avevano scelto una linea soft, quella del buon senso, per liberarsi di quel ladruncolo più fastidioso che pericoloso. Un invito a uscire e a non farsi più vedere.



Un consiglio ignorato dal taccheggiatore che ieri mattina è tornato di nuovo nel piccolo supermercato inaugurato nei mesi scorsi. Non per rubare. Ma per picchiare. È successo poco dopo le 8,30. Visto per l’ennesima volta tra i banchi, l’uomo è stato avvicinato dal personale e alla fine anche dal direttore. E proprio contro il responsabile del punto vendita, il balordo si è scagliato rifilandogli qualche pugno. Un corpo a corpo tra i due che è durato qualche secondo. Il tempo di far correre i dipendenti del centro per interrompere un assalto improvviso che ha colto di sorpresa la vittima dell’aggressione.



Dopo aver picchiato il direttore del Penny Market, l’autore se ne è andato prima dell’arrivo della polizia. Nel frattempo il personale ha chiamato la centrale operativa del 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza.



Al direttore, dolorante per i pugni presi al volto e al collo, sono state prestate le prime per poi essere trasferito al pronto soccorso dove è stato medicato e dimesso in mattinata. Gli agenti lo hanno raggiunto in ospedale per farsi raccontare quello che era accaduto. Informazioni prese anche all’interno del supermarket. Il personaggio è un tipo noto a livello di immagine. Non conoscono il nome al Penny, ma lo hanno descritto bene agli agenti. Calvo, accento dell’Est, abbigliamento trascurato. Uno di quei balordi che gravitano intorno ai supermercati. C’è chi chiede l’elemosina agli ingressi e chi fa la spesa senza pagare. L’aggressore appartiene alla seconda categoria.



Dopo essere stato allontanato più volte, ieri si è presentato di nuovo. Si è finto un cliente, girando tra gli scaffali, e quando ha visto il direttore, colpevole di non volerlo nel market, lo ha assalito colpendolo più volte.Una decina di giorni fa alla Pam di viale delle Cascine un polacco è stato arrestato dopo aver minacciato il direttore con un coltello. Anche lui, come il picchiatore del Penny Market, era stato preso a rubare merce.



Lo avevano portato in questura. Appena uscito era tornato alla Pam puntando la lama contro il responsabile. Non passa giorno in cui la cronaca

non richiami le forze dell’ordine nei supermarket. Ieri mattina all’Esselunga di Cisanello un uomo è stato bloccato dal personale della vigilanza con una serie di alimenti non pagati per oltre cento euro. Storie quotidiane sul fronte dei supermercati.