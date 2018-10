Medico era in congedo parentale ma visitava in cliniche private

PISA. In congedo nel pubblico impiego per accudire i figli. E nello stesso periodo al lavoro come medico nel privato. Con un dettaglio che non è sfuggito ai carabinieri del Nas: continuava a prendere l’indennità da dirigente medico dell’azienda sanitaria.



Assunto a tempo indeterminato il primo luglio 2015 a una manciata di giorni dalla nascita del secondo figlio, un mese dopo aveva chiesto il congedo parentale durato fino alla prima settimana di gennaio 2016 richiesta nel frattempo anche per seguire la prima figlia. Cinque mesi durante i quali l’urologo dell’Asl Nord Ovest Filippo Menchini Fabris, 40 anni, pisano, ha proseguito nella libera professione in quattro strutture private toscane. E in parallelo a percepire l’indennità (per 60 giorni piena e per 90 al 30 per cento) pagata dall’azienda sanitaria. Un comportamento che all’epoca finì sotto la lente degli investigatori e ora si è tradotto in una sentenza emessa dalla Corte dei conti.



Il dottor Menchini Fabris, figlio di Fabrizio, padre e luminare dell’andrologia in Italia, è stato condannato a risarcire l’Asl Nord Ovest (ex Asl 6 di Livorno) a cui dovrà versare 15.424 euro. È l’importo percepito nei mesi di congedo retribuito che per i giudici contabili si è configurato come danno erariale alle casse del datore di lavoro. Il ragionamento dei giudici è che il medico se non prestava servizio nel pubblico perché doveva badare ai figli, ricevendo come previsto dalla legge una sorta di stipendio, allo stesso modo doveva astenersi dalla libera professione.



Prima dell’assunzione all’ospedale Villamarina di Piombino, Menchini Fabris era un libero professionista. L’assunzione non gli ha precluso l’attività extra moenia in strutture di Pistoia, Massa, Viareggio e Pisa. Nella clinica pisana nel periodo di congedo ha operato per 35 volte ricevendo anche numerosi pazienti.



«Tutto ciò fa risaltare chiaramente – scrive la Corte dei conti – come il ricorso al congedo parentale sia essenzialmente servito al convenuto, una volta instaurato il rapporto lavorativo con l’Asl, non già per tutelare le esigenze familiari e di filiazione, ma bensì per mantenere (quantomeno) inalterati i livelli di attività svolti prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso la pubblica amministrazione. In altri termini, il tempo e le energie resi disponibili dal ricorso al congedo parentale, con la sospensione dell’attività lavorativa presso l’azienda d’appartenenza, sono stati destinati non già alla cura della prole, ma bensì a continuare a svolgere quelle stesse attività libero-professionali, il cui espletamento, con ogni probabilità, sarebbe stato precluso dalla necessità di attendere agli obblighi lavorativi connessi alla nuova condizione di medico dipendente di un’azienda sanitaria pubblica».



Opposto il giudizio della Corte dei conti, secondo la quale le condotte di Menchini Fabris sono «connotate da dolo, a ragione della coscienza e volontà di violare gli obblighi connessi al rapporto di servizio in essere con l’amministrazione d’appartenenza, (coscienza e volontà) fatte palesi dalla strumentalizzazione, a fini egoistici di mantenimento

delle attività lucrative già svolte prima dell’acquisizione della qualità di medico dipendente di un’azienda sanitaria pubblica, di un istituto, per contro, destinato al soddisfacimento di primarie esigenze familiari e di filiazione».