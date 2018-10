Assoluzione piena per Taddei, nessuna truffa all’ospedale

PISA. Assoluzione perché il fatto non sussiste. È la sentenza del giudice del Tribunale di Pisa nei confronti del professor Stefano Taddei, 61 anni, di Pisa, primario di Medicina interna 1 a Cisanello, finito a giudizio con l’accusa di truffa. Il professore, difeso dall’avvocato Stefano Del Corso, aveva dovuto affrontare il processo sulla base di un’inchiesta della Guardia di finanza poi tradotta in richiesta di rinvio a giudizio dal pm Giancarlo Dominijanni. Non provata in dibattimento la contestazione di partecipare a convegni invece di lavorare per l'ospedale.

Già durante l’udienza di fronte al gip Giuseppe Laghezza, il docente aveva respinto le accuse, spiegando quello a cui poi il giudice ha creduto. Per il congresso che si era tenuto a Ospedaletto era rientrato in ospedale durante la pausa pranzo per poi uscirne poche ore dopo e tornare così al convegno. Il secondo episodio riguardava invece un convegno organizzato dall'Università di Pisa.

Secondo le indagini dei finanzieri, risultava presente al lavoro in orario incompatibile con quello riportato dal programma dell'appuntamento accademico. In realtà, era la difesa di Taddei, aveva chiesto all'organizzazione di anticipare il suo intervento proprio per poter tornare a Cisanello il prima possibile. Non solo. Per tutti i giustificativi contestati (per un totale di circa 100 ore di assenza), l'Aoup non ha mai rivelato irregolarità

o anomalie. E a fronte di quelle ore di assenza, nel corso degli stessi anni aveva accumulato 1.096 ore di straordinario. Un "credito" orario che, secondo le regole aziendali, l'amministrazione di Cisanello alla fine di ogni anno azzera senza riconoscere un corrispettivo in denaro.