Picchiato e rapinato da quattro banditi anziano reagisce a bastonate

PISA. Sfrontati e violenti. Sono entrati nella casa di un pensionato sfondando due porte. Poi quando si sono trovati davanti all’anziano in avanti con gli anni, ma ancora combattivo, lo hanno malmenato aiutati anche da alcuni complici rimasti fuori nella prima fase dell’irruzione. Aggredito e bloccato, il pensionato è stato immobilizzato durante il giro nelle stanze da parte dei banditi che sono scappati con un bottino di cinque orologi, di cui uno di particolare pregio. Vittima dell’ennesimo raid ai danni di persone vulnerabili è Piero Agostini, 89 anni, ex tecnico di laboratorio del Cnr. Nella sua abitazione in via Fiorentina intorno alle nove e mezzo di martedì sera, quattro banditi hanno assalito il pensionato per rapinarlo. Lui ha provato a reagire quando in casa c’erano solo due malviventi. Ha usato il bastone che gli serve per sorreggersi nei suoi piccoli spostamenti e lo ha usato per colpire in testa uno dei due rapinatori. Un gesto che ha fatto capire ai banditi che il loro bersaglio non era proprio un novellino da impaurire con poco. Alla fine ne sono entrati altri due e a quel punto Agostini ha dovuto soccombere. «Ero già a letto quando ho sentito dei colpi – racconta l’ex tecnico del Cnr –. Lì per lì ho pensato a dei fulmini. Stavo dormendo e non capivo granché. Me li sono trovato davanti all’improvviso. Per entrare hanno rotto una porta in alluminio che dà sulla strada e poi anche una porta interna. Le hanno scardinate non so con che cosa. Mi sono alzato per andare a vedere cosa stava succedendo. Ero in piedi quando due giovani mi si sono parati davanti. Non hanno aperto bocca. Li hanno strattonato colpendomi a una mano. Ho cercato di tener testa a entrambi, ma nel giro di qualche secondo ne sono arrivati altri due. Anche loro molto giovani. Non saprei indicare la nazionalità perché nessuno ha parlato. Sono rimasti zitti tutto il tempo. In due mi hanno trattenuto dopo avermi un po’ malmenato e gli altri sono andati in giro nelle stanze. Alla fine mi hanno portato via cinque orologi. A uno, un Longines, tenevo in modo particolare. Me lo avevano regalato quando sono andato in pensione. Ha un valore che va oltre il costo». L’allarme è stato dato dal fratello che abita accanto a Piero.

Sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato un’ambulanza che ha portato l’anziano al pronto soccorso. Nulla di grave, ma per precauzione è stato meglio farlo visitare da un medico. Per un primo sopralluogo sono arrivati gli agenti delle volanti. — BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI