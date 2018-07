Ladro in fuga dopo il furto di un borsello: bloccato dai passanti in mezzo alla folla

PISA. Lo conoscono bene i commercianti. E più di loro sanno chi è i poliziotti. Ieri pomeriggio ha confermato i motivi per cui è una faccia nota tra i balordi che popolano il cuore commerciale della città. È entrato nel negozio di abbigliamento per bimbi Cycleband in Corso Italia e quando pensava di non essere visto dalla commessa le ha sfilato il portafogli dalla borsa tenuta su uno scaffale riparato rispetto al flusso di clienti. In quel momento, però, nel negozio c’era la capo area per l’Italia centrale del marchio, Lisa Bianchi, 35 anni, di Grosseto, che ha visto il ladro. Ha cercato di bloccarlo, ma lui è fuggito arrivando all’ingresso e poi svoltando verso piazza del Carmine. Inseguito dalle grida della manager, il ladro ha provato a non dare nell’occhio. Quando la donna si è avvicinata lui si è fermato e le è andato quasi sul viso, come per intimidirla. Mossa sbagliata. Un paio di passanti si sono accorti del confronto tra i due e hanno realizzato cosa era appena accaduto anche perché Bianchi continuava a ripetere che voleva il borsello della commessa. Lo hanno steso a terra in un istante recuperando anche il borsello. Alla fine erano in tre a tenerlo sul selciato con i passanti fermi intorno a fare foto e video. È un lituano di 45 anni con problemi di tossicodipendenza, pluripregiudicato. Sdraiato e immobile ha ripetuto «epilessia, epilessia».

Poi si è calmato. Aveva la bava alla bocca. Due volanti presenti in zona stazione sono arrivate in pochi secondi. Agli agenti è bastato solo vederne la sagoma per ricordarsi chi avevano davanti. Già martedì aveva creato più di un problema ai negozianti di Corso Italia. I poliziotti hanno chiesto l’intervento della centrale operativa del 118 che ha inviato un’ambulanza della Misericordia di Pisa. Il lituano è stato adagiato sulla lettiga e trasferito al pronto soccorso dove, quasi si fosse ripreso dallo choc del fermo, ha provocato di nuovo un caos in corsia rubando anche alcuni farmaci per poi cercare di fuggire di nuovo. Dopo la visita medica che ha escluso problemi di salute da giustificare un ricovero, è stato arrestato per furto pluriaggravato, anche per quello commesso in ospedale. Lisa Bianchi racconta gli attimi che hanno preceduto il fermo dell’immigrato. «Erano circa le tre e dieci quando questa persona è entrata nel negozio – spiega –. Negli ultimi giorni ci sono stati diversi furti in zona e con la commessa lo abbiamo tenuto d’occhio fin da subito. A un certo punto la ragazza mi ha chiamata dicendo di aver visto il tipo rubarle il borsello sfilato dalla sua borsa. Ho provato a inseguirlo, ma è stato rapidissimo. Mentre lo stavo rincorrendo il vestito è rimasto impigliato

in uno scaffale e si è strappato (foto a destra, ndr). Sono uscita in strada gridando al ladro. Pochi passi e si è girato verso di me, forse per minacciarmi. È stato zitto, ma aveva una faccia...» Il lituano, abituato a vivere con furtarelli e taccheggi, è stato portato al Don Bosco.