Ladri scatenati: rubano pure un semaforo

SAN GIULIANO TERME. Hanno rubato pure il semaforo. Ladri in azione nelle ultime ore fra Gello e San Giuliano, dove è sparito un impianto semaforico nelle vicinanze di un sottopasso. "Un nuovo sport: il furto del semaforo al sottopasso della nuova viabilità di Gello/San Giuliano Terme - ha spiegato il sindaco, Sergio Di Maio - Uno sport che speriamo non abbia troppo seguito e che non diventi specialità olimpica. Con tutto il rispetto per i praticanti, trovo questa pratica decisamente stupida, oltre che pericolosa e costosa per l'intera comunità".

"Il semaforo - ha sottolineato il primo cittadino - è funzionale

alla fruizione in piena sicurezza del sottopasso. Speriamo che questo sport finisca subito e che prevalga il senso civico. A nome di tutta la comunità condanno fermamente il gesto, invitando chi eventualmente ha visto qualcosa a contattare la polizia municipale".