Tornano le Frecce Tricolori, concorso fotografico del Tirreno

PISA. Per il terzo anno consecutivo le Frecce Tricolori passeranno sul cielo di Pisa. L’appuntamento è mercoledì 28 marzo sui lungarni. Lo spettacolo sarà tenuto dalla pattuglia acrobatica composta da nove elementi, mentre il decimo, chiamato solista, starà a terra per coordinare le operazioni. L’inizio è previsto alle 12.40 e l’esibizione durerà 8 minuti. Lo show sarà preceduto da un incontro con le massime autorità in Sala delle Baleari, a Palazzo Gambacorti, per celebrare il rapporto tra la città e la 46ª Brigata Aerea.

«Questa manifestazione sottolinea il legame indissolubile tra Pisa e l’aeronautica, ci sentiamo parte integrante del nostro territorio - ha detto il generale Girolamo Iadicicco, comandante della 46ª Brigata Aerea -. Importante sarà il coinvolgimento degli alunni delle scuole elementari e medie che già il giorno prima, il 27 marzo, potranno venire alla base a vedere le Frecce ed a conoscere i piloti».

In occasione dello spettacolo delle Frecce Tricolori a Pisa, Il Tirreno lancia un concorso fotografico rivolto a tutti i suoi lettori. Assistete mercoledì 28 allo spettacolo, scattate le vostre fotografie e quelle che ritenete migliori inviatele alla nostra redazione, all’indirizzo di posta elettronica pisa@iltirreno.it.

I 20 autori delle fotografie che saranno giudicate migliori saranno ospiti d’onore

(nel pomeriggio di giovedì 19 aprile) durante una visita guidata nella base della 46ª Brigata Aerea. Inviateci i vostri scatti più spettacolari e significativi, avrete così la possibilità di un’esperienza molto interessante all’interno di una realtà pisana conosciuta ed apprezzata nel mondo.