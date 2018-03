Scontro frontale sul viale d'Annunzio: un ferito grave - Video

Schianto sul viale d'Annunzio: grave un trentenne Lo scontro fra due auto sulla strada da Pisa al mare: la strada chiusa in attesa della bonifica della Provincia (video Stefano Taglione). L'ARTICOLO

PISA. Schianto frontale tra due auto, una Mini e una Fiat Punto, sul viale D’Annunzio. L'incidente è avvenuto all’altezza della località “Tre buche”, intorno alle 18 di martedì 6 marzo. Una persona di 30 anni è in prognosi riservata (avrebbe delle fratture) e altre tre sono meno gravi. Coinvolti nello scontro anche una bambina di otto anni, la madre di 52 e il padre del trentenne, che ha 58 anni. Tutti sono sono stati trasferiti a Cisanello.

Le auto dopo lo schianto frontale

Sul posto le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco, per consentire l’estrazione dei feriti dagli abitacoli. Le auto sono state rimosse dai carroattrezzi poco dopo le 19.30. La polizia di Stato, insieme ai vigili urbani, ha chiuso la strada in entrambi i sensi di marcia per permettere ai soccorritori di intervenire e di bonificare l’asfalto impregnato di carburante. La strada verrà riaperta solo dopo l'arrivo dei mezzi della Provincia di Pisa.