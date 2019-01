Invasione invernale delle meduse all'Elba, Legambiente: "È la "tropicalizzazione"

PORTOFERRAIO. A Legambiente Arcipelago Toscano sono arrivate diverse segnalazioni di numerose meduse nel porto o spiaggiate lungo la costa di San Giovanni a Portoferraio (Livorno). Inoltre un fenomeno simile - che è più comune in primavera e in autunno - viene segnalato dal Wwf ad Alghero, nella costa nord-occidentale della Sardegna. In entrambe le segnalazioni, spiega una nota di Legambiente, si tratta di «meduse luminose» (Pelagia noctiluca), ben visibili anche di notte grazie alla loro bioluminescenza.

È una specie di meduse che quando viene portata vicino alle coste da correnti e onde rappresenta la maggiore causa di irritazioni cutanee ai bagnanti che vengono a contatto con i loro tentacoli urticanti. Secondo diversi esperti, questo fenomeno anomalo di presenza di meduse lungo la costa in pieno inverno è probabilmente causato dalla «tropicalizzazione» del Mediterraneo che, con il riscaldamento delle acque, allungherebbe il periodo di permanenza di questi celenterati.

Il 2018, si ricorda, è stato il quarto anno più caldo registrato sulla Terra e il più caldo mai registrato dall'uomo in Italia e il terzo in Toscana - superato impercettibilmente solo dal 2003 e dal 2014, quando l'anomalia era di +1,1°C - con una temperatura media sulla superficie che nel mondo ha superato di oltre 1 grado centigrado la media del XX secolo. In Italia ci sono stati addirittura 1,53° C in più e in alcune regioni e aree marine i record storici di caldo in alcuni periodi sono stati battuti di diversi gradi. Insieme - commenta Legambiente -, cambiamento climatico, innalzamento delle temperature, pesca eccessiva e inquinamento stanno provocando lo stress dell'intera catena alimentare marina e in un mare dove c'è sempre più plastica e meno pesci (soprattutto i grandi predatori) e le tartarughe marine e i cetacei sono in forte difficoltà, si osserva da tempo un aumento delle meduse. Ora, chiosa l'associazione ecologista, «il riscaldamento globale e quello ancora più accelerato

del mediterraneo rischiano di rendere annuale - da stagionale che era - la presenza delle meduse lungo le coste, con conseguenze per la vita marina e per le attività umane legate alla blue economy e al turismo, che sono ancora tutte da valutare ma che non sembrano proprio positive».